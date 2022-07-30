«Зенит» разгромил «Локомотив», а Вираж погрузился в траур

Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» второй матч подряд громит соперника на «Газпром Арене». Отдел спорта «Фонтанки» о том, как на этот раз со счетом 5:0 пострадал «Локомотив».

К третьему туру футбольный клуб «Зенит» подошёл с неоднозначным результатом. В первой игре была невнятная ничья с «Химками», которая лишь чудом не обернулась поражением. Сине-бело-голубые заслуженно получили за ту игру изрядную порцию критики. Потом был матч против «Крыльев Советов», где два пенальти на первых минутах игры помогли петербуржцам ещё до свистка на перерыв решить все вопросы.



В третьем туре «Зенит» ждал первый соперник с приставкой «топ» — московский «Локомотив».

В прошлом сезоне железнодорожники заняли шестое место, отстав от сине-бело-голубых на 23 очка. Перед новым сезоном в «Локомотиве» должность главного тренера занял Йозеф Циннбауэр, который до этого работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.

Кроме того, летом в «Локомотив» перешли три новых футболиста: бразильский центральный защитник Лукас Фассон, сербский нападающий Марко Раконьяц и Иван Игнатьев. Из них ярче всех на сборах себя проявил Фассон, но уже в матче с «Ростовом» бразилец порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на полгода.



В этом сезоне «Локомотив» пока играет только вничью — с «Пари НН» (1:1) и «Ростовом» (2:2).



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» появились на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

Перед игрой на «Газпром Арене» зрителей развлекали группа Hatters с Эльдаром Джараховым, а также Андрей Аршавин, случайно попавший под систему полива поля.

Первую опасную атаку провел «Локомотив». Керк сумел протащить мяч по чужой половине «Зенита» и точно отдал на набегающего Камано. Одоевский с трудом отбил ногами. Мяч вновь отскочил к Камано. Гвинеец пробил еще раз по пустым воротами, но Вендел успел выбить мяч прямо с ленточки.



Следом ответил «Зенит». Малком открылся вблизи угла вратарской, получил передачу под удар и пробил с левой. Но мяч пролетел мимо ближней девятки. Спустя пару минут опасно бил с близкой дистанции Мостовой, но вратарь «Локомотива» Худяков сумел отразить удар. На 24-й минуте вновь Мостовой ударил с убойной позиции в девятку, но мяч пролетел немного мимо.



Необычно в эти минуты смотрелся фанатский Вираж. Болельщики пришли на игру в черных футболках. По очереди они скандировали названия домашних арен футбольных клубов «Урал», «Сочи», «Пари НН», «Крылья Советов» и «Ростов». Все это оказалось очередной акцией против Fan Id: на этих аренах в третьем туре дебютировала система паспортов болельщика, и фанаты таким образом почтили их память, ведь «Fan id — убийца футбола».



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тем временем на поле стопроцентный шанс упустил Малком, не попав в ближний угол. Лишь во втором тайме количество моментов переросло в качество.

Разгром начал Вендел на 63-й минуте. Клаудиньо сначала отдал пас Венделу, тот пересек границу штрафной и попробовал вывести Кассьерру один на один с Худяковым. Колумбийца накрыли защитники, но мяч проскользнул дальше и оказался у Вендела, а тот уже не промазал с нескольких метров.

Дальше забил уже сам Клаудиньо с передачи Малкома. Третий гол соорудили вышедшие на замену футболисты: Бакаев технично у штрафной прокинул мяч вперед мимо двоих на Сергеева, а тот мастерски в касание довел счёт до 3:0.



На 90-й минуте судья Карасев удалил Баринова за фол последней надежды и назначил пенальти. Ирония судьбы: именно Баринов перед игрой обещал закрыть Клаудиньо. 11-метровый хладнокровно реализовал Бакаев. Завершил разгром Сергеев на 93-й минуте.

«Игра на встречных курсах, у «Локо» было 2 неплохих момента, но у нас, конечно, гораздо больше. Первый мяч, а затем и второй раскрыли игру, у нас появилось пространство, а вместе с ним и возможность проводить атаки», — прокомментировал результат матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак.



Впереди у петербуржцев выезд в Грозный, где 6 августа состоится игра с «Ахматом».

