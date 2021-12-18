«Это конец фанатского движения в России». Госдума приняла закон о Fan ID, и вот что об этом думают фанаты

автор фото Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Fan ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID ввели в России во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

О чем этот закон

С инициативой о введении FAN ID на регулярной основе выступило правительство. Законопроект поступил в Госдуму 17 июня, не встретив ни одного препятствия. Что интересно, еще до голосования Минфин заложил в действующий бюджет и бюджет на 2022 год 773,6 млн рублей, которые получит Минспорт на реализацию программы на стадионах.



Закон конкретизирует спортивные мероприятия, к которым его можно применять. Правительство имеет право в ручном режиме определять список соревнований, где применят Fan ID. Самый болезненный вопрос — коснется ли это РПЛ. Учитывая выделенное финансирование на модернизацию систем стадионов, которые используют клубы лиги, шансов на то, что закон обойдет стороной клубный футбол России, почти нет.

Оформлять Fan ID должны будут все желающие попасть на стадион, включая туристов, журналистов, стюардов и даже спортсменов.

Согласно тексту законопроекта, единственная причина введения FAN ID — обеспечение безопасности граждан при проведении массовых спортивных мероприятий. При этом во время обсуждения закона в программе «Матч ТВ» «Есть тема» ведущий Антон Анисимов, повторяя за министром спорта о необходимости защиты простых болельщиков от футбольных хулиганов, вспомнил лишь два подобных случая: бросок петарды в Шунина на матче «Динамо» — «Зенит» в Химках в 2012 году и забег болельщиков на поле «Петровского» в 2014-м, когда фанат Алексей Нестеров, по прозвищу Гулливер, нанес капитану «Динамо» Владимиру Гранату закрытую черепно-мозговую травму.



Несмотря на это, законопроект без проблем прошел в Госдуме все три чтения и теперь вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Что об этом думают сами фанаты

Максим Пацифик Дукельский, один из основателей фанатского движения «Зенита»:



Максим Дукельский Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







— Как и подавляющему большинству фанатов, мне вся эта история не нравится. Я считаю, что владельцы абонемента и так предоставляют все данные о себе. По сути это просто дублирование функций. А с морально-этической точки зрения это очередной нажим на фанатское движение. Я прекрасно понимаю ребят, которые так горячо протестуют против FAN ID. Может, не всегда они выбирают удачные методы, но по сути я с ними согласен.

Это профанация в чистом виде. Он ничего не убавит и не прибавит, кроме раздражения людей. Чем он поможет? Данные по всем фанатам есть в клубе. Все списки, так скажем, стремных людей есть у служб безопасности.

Видимо, просто есть группа людей, которые хотят пропиариться на этой истории.

Сейчас уже какая-то жесть на стадионах происходит гораздо реже, чем это было в золотые для фанатов времена, когда, например, сотрудникам ОМОНа кресла надевали на голову, как испанский воротник. Эти времена ушли в прошлое, и они вряд ли когда-нибудь вернутся.



Я согласен с тем, что если ты, например, зажигаешь фаер или бьешь кому-то по морде, ты должен быть готов к тому, что тебе прилетит ответка от клуба или полиции. Нарушил, попался, будь любезен ответить. Мы все взрослые люди.

Однозначно это скажется на посещаемости, хотя и не глобально. Люди ко всему приспосабливаются и к этому приспособятся. Но одно можно сказать точно: больше людей на трибунах точно не прибавится.

На стадионах есть проблемы, но решаются они не за счет FAN ID, а за счет работы с болельщиками.

Сергей Романов, фанат петербургского «Динамо» и ЦСКА



Думаю, это снизит посещаемость футбола, так как люди, которые решили спонтанно пойти на футбол, больше не смогут это сделать. На стадионах стало меньше народа из-за пандемии, а без болельщиков они выглядят уже не так. И FAN ID ещё увеличит отток людей.

Я уже не вспомню, когда были последние беспорядки на трибунах. На современных стадионах абсолютно безопасно находиться болельщикам с детьми и обычным гражданам. А боление и поддержка фанатов только создавали атмосферу и добавляли футболу зрелищности.



Думаю, что фанатское движение останется в любом случае, но в каком виде — никто не знает. На мой взгляд, люди, которые любят футбол, продолжат ходить, но атмосфера будет хуже, потому что, скорее всего, запретят многим активным фанатам ходить на трибуны. А как мы знаем, активные фанаты чаще всего верят до последнего в свою команду и готовы поддерживать ее при любом выступлении, будь то удачное или нет. Как только таких людей станет меньше, футбол потеряет в целом. Меньше будет золотых выездов, хуже атмосфера.

Обычные болельщики вряд ли будут ходить на футбол, если у клуба будут проблемы с результатом.

Павел Сергеев, фанат «Зенита»

Как это скажется на простых болельщиках, не знаю, а фанатам будет… (плохо). Всем понятно, что это делается для того, чтобы усилить контроль за активными болельщиками. Но лиц, которые будут усиливать этот контроль, никто не знает. И таких мутных вещей слишком много.

В то же время мне предельно понятно, как это все будет выглядеть на практике. Достаточно взглянуть на опыт домашнего чемпионата мира, где фанатская трибуна была полностью закрыта. Фанатам просто отказывали в получении FAN ID. Если FAN ID все-таки введут в РПЛ, то о фанатском движении можно будет забыть.



Они ввели некую систему аккредитации, критериев которой никто не знает. То есть где-то в подвале в Москве сидит чухан, который не в курсе ситуации, но у него есть списки правонарушителей, по которым он принимает решение о выдаче FAN ID. При этом насколько это актуальные или достоверные списки, никто не знает. И ты можешь даже не быть фанатом. Многие россияне сталкивались с беспределом властвующих органов. Тебе, может, еще в школе дали какую-то административку, но FAN ID ты уже не получишь.

Насколько я знаю, никто из фанатов не планирует оформлять FAN ID. Но даже если кто-то захочет это сделать, с кем вести диалог? Раньше на допуск того или иного гражданина влиял организатор матча, то есть клуб, и можно было с ним говорить. По FAN ID если тебе приходит отказ, ты теоретически можешь написать в службу поддержки. Но по опыту чемпионата мира, если тебе хоть что-то ответят, это уже будет успех. Но чаще всего отвечали, что не владеют информацией. В глазах наших властей каждый фанат опасен априори. И этот закон направлен против фанатов.



В итоге, если FAN ID все-таки запустят в РПЛ, клубы просто останутся без активной поддержки.

Коля Угодник, фанат «Спартака»



Мое отношение к этому закону в том виде, в котором он есть сейчас, резко отрицательное. Да, этот закон способен помочь избежать беспорядков на стадионах, но этих беспорядков, в принципе, уже давно нет. Не обязательно вводить FAN ID, чтобы идентифицировать людей и отсекать неугодных. Достаточно оставить, как есть: человек смотрит в камеру при прокатывании билета, и камера, если есть какие-то проблемы, его не пропускают.

У нас еще есть время до 1 мая. Но если фанаты примут решение принципиально не получать FAN ID, это будет означать конец всего фанатского движения. Все разойдутся и будут искать какие-то другие субкультуры и пытаться чем-то заниматься еще, искать себя в других сферах.

Буду ли я оформлять FAN ID, пока решение не принял. Мое решение будет основано на том, как поведет себя фанатская общественность. Если будет принято коллективное решение не оформлять и уйти со стадионов, я последую этому решению. А если меня, условно говоря, вдруг позовут в совет фанатского движения и будут спрашивать моего мнения, я хорошо обо всем подумаю, прежде чем давать ответ. Думаю, мы вернемся к этому вопросу в конце мая. Но я поступлю именно так, как решит большинство, состоящее из тех людей, чье мнение я уважаю.

На самом деле уже неинтересно все это мусолить. Закон принят, и обратный ход ему никто не даст. Власть получила законное право отсекать людей от посещения тех или иных спортивных мероприятий без объяснений причины.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

