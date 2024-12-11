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Город Общество «Никто занимать очередь в 8 утра не просил». В округе «Морской» прокомментировали очередь за новогодними билетами

«Никто занимать очередь в 8 утра не просил». В округе «Морской» прокомментировали очередь за новогодними билетами

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13 комментариев

Несколько сот человек с утра до вечера 11 декабря провели у здания муниципалитета «Морской» на Васильевском острове. Там раздали больше тысячи билетов на новогодние представления.

«Удивительная организация выдачи новогодних подарков. Прийдя по расписанию выдачи к 11 утра, жители отстояли по 6 часов в очереди и не получили билеты для детей на праздничные мероприятия», — рассказала «Фонтанке» жительница округа Анна. Она заметила, что жители простояли много часов на морозе.

Как сказано в соцсетях округа, получить 11 декабря можно было билеты на ледовое шоу и новогодние елки в муниципалитете. «Предварительная запись по телефону и во „ВКонтакте“ не осуществляется. Количество билетов ограничено!» — добавляют авторы объявления.

Как рассказал «Фонтанке» глава муниципалитета Виталий Дуюнов, весь день в муниципалитете раздавали билеты — обслужили всю очередь.

«Я не спорю, что люди хотят попасть, и никто им палки в колеса не вставляет. Но зачем в 8 утра было приходить, если написано, что выдача с 11?» — удивился он. Дуюнов отметил, что иного способа выдачи билетов он не видит. «Я подходил к очереди и спрашивал: предложите другой вариант, но рационального ответа не получил». По словам главы округа, собирать данные жителей, которые хотят посетить мероприятие, и приглашать их ко времени — идея, которая предполагает сбор персональных данных. «А в нынешнее время сами знаете, что с ними может произойти и где они могут оказаться, если их украдут», — добавил он.

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Округ Морской Очередь Новогодние билеты
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Комментарии
13
Klaustrofobik
1 час
Эти товарищи за что не возьмутся, всегда оканчивается талонами и очередями.
Заливщик голосовых планок
1 час
Мы вас сюда не приглашали!(ТМ)
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