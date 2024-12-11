Самец горбатого кита пересек три океана в поисках партнерши и установил мировой рекорд

Ученые утверждают, что горбатый кит совершил одну из самых длительных и необычных миграций, когда-либо зарегистрированных, что, возможно, вызвано изменением климата. Об этом 11 декабря сообщает Live Science.

В 2017 году его заметили в Тихом океане, у берегов Колумбии, а несколько лет спустя он появился недалеко от Занзибара в Индийском океане — на расстоянии не менее 13 000 км.

Эксперты полагают, что это эпическое путешествие может быть связано с изменением климата, приводящим к истощению запасов продовольствия, или, возможно, с путешествием в поисках партнерши. Как бы то ни было, это, скорее всего, самое большое расстояние, которое когда-либо преодолевал горбатый кит.

Горбатые киты обитают во всех океанах мира. Они путешествуют на большие расстояния каждый год и совершают одну из самых длинных миграций среди всех млекопитающих, перемещаясь из тропических мест размножения в места кормления в более прохладных водах. Путешествие этого самца было еще более захватывающим, поскольку включало два удаленных друг от друга места размножения.

Странствующий самец был среди группы горбатых китов, сфотографированных с исследовательского судна на тихоокеанском побережье Колумбии в 2013 году.

Затем его идентифицировали в аналогичном районе в 2017 году и у берегов Занзибара в 2022 году.

По словам ученых, эти наблюдения разделены расстоянием по дуге большого круга в 13 046 км — это минимальное расстояние для маршрута, по которому мог двигаться кит, хотя, скорее всего, оно было намного больше.

Поскольку Земля представляет собой шар, кратчайший путь между двумя точками выражается расстоянием по большой окружности, которое соответствует дуге, соединяющей две точки на сфере.

Выводы статьи основаны на сотнях тысяч фотографий китов, предоставленных исследователями, наблюдателями за китами и представителями общественности на веб-сайте гражданской науки happywhale.com.

База данных использует искусственный интеллект для сопоставления индивидуальных форм и узоров хвостов горбатых китов или плавников, тем самым отображая их перемещения по всему миру.