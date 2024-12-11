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Финансы Недельная инфляция в России составила 0,48 %. Дорожают овощи, курица и яйца

Недельная инфляция в России составила 0,48 %. Дорожают овощи, курица и яйца

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26 комментариев

Инфляция в России с 3 по 9 декабря 2024 года составила 0,48 %, говорится в отчете Росстата, опубликованном 11 декабря. Это чуть меньше, чем на прошлой неделе, когда потребительские товары подорожали на 0,5 % С начала года цены выросли на 8,76 %.

Таким образом, уровень инфляции перевалил за верхнюю границу прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0–8,5 %.

В лидерах недельного подорожания снова оказались овощи: огурцы (+8,5 %), помидоры (+5,4 %), капуста (+3,3 %), лук репчатый (+2,2 %), картофель (+1,8 %). Также выросли цены на мясо кур и яйца куриные (+1,5 %), маргарин и масло подсолнечное (+1,3 %), рыбу мороженую и молоко стерилизованное (+1,1 %), масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие (+0,9 %).

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Комментарии
26
mikkola2008
1 час
Куриные яйца неделю назад в градусах стоили 89 рублей, теперь 98. И где ваши 3%?
Сила в Правде!!
1 час
продукты подорожали а что подешевело тогда.
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