Когда построят метро и запустят новый автобус. Что спрашивают жители у Беглова

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







За три дня на прямую линию губернатора Петербурга поступило больше тысячи вопросов. Если не брать частные случаи, то можно сделать вывод — больше всего горожан волнует транспорт, соль на дорогах, КРТ и Новое Колпино. «Фонтанка» изучила, что хотят услышать горожане от Беглова.

На прошлой неделе на странице губернатора Петербурга Александра Беглова анонсировали проведение прямой линии. Она состоится 12 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Это будет четвёртый заход главы города на общение с горожанами. Поручение проводить прямые эфиры и отвечать на вопросы жителей Владимир Путин дал главам регионов летом 2021 года. Первую прямую линию губернатор провёл спустя несколько месяцев после этого. В эфир он вышел вместе с представителями общественности. Они отбирали вопросы для градоначальника, заодно рассказывали о своих успехах и даже сами пытались ответить, что делать с уборкой снега. Следующая прямая линия состоялась в декабре 2022-го — во время эфира трансляция отключилась на целый час, а на 50-й минуте губернатор сказал, что работает в студии уже два часа. В январе 2023 года снова проводили прямой эфир — на этот раз Беглову задавали «заранее отобранные» вопросы с помощью представительницы «Центра управления регионом».

После объявления даты новой прямой линии страницу губернатора Петербурга уже атаковали несколько инициативный групп. Самыми активными оказались дольщики «Нового Колпино». «Обещали сдать дома 30 октября. Но по сей день никакой точной информации нет. Звоним и ждём, когда будет сдача трех домов», — пишет Кристина. «Фонтанка» насчитала три десятка сообщений от дольщиков этого ЖК, некоторые из них одновременно призывают на помощь главу СК Александра Бастрыкина. Судя по соцсетям, часть его жителей получили ключи, а вот третью очередь компания «Самолет» задерживает.

Жителей новых ЖК, которым, в отличие от колпинцев, ключи получить удалось, волнуют проблемы другого уровня: «Подскажите, когда начнется расширение Советского проспекта в Усть-Славянке? Уже несколько раз переносили. Комплекс „Живи в Рыбацком“ уже называют „Умри в Рыбацком“. А новые дома продолжают строиться и скоро будут заселяться. Пробки в сторону Металлостроя уже в 7 утра. После работы от метро не доехать. Утром не уехать к метро. Автобусы переполнены», — пишет Елена.

Транспорт волнует и жителей Красносельского района — губернатора они попросили заменить автобусы: «Красносельский район наводнен автобусами Volgabus 4298. В район так и не протянули метро. Люди вынуждены давиться в этих маленьких автобусах. Когда начинали транспортную реформу, обещали комфортабельные автобусы. На деле получили малогабаритные автобусы, передвигающиеся рывками». Жительница пишет, что в автобус помещается три десятка человек.

На плохую транспортную доступность пожаловались и жители Приморского района: «Огромная застройка жилыми домами у полей Каменки, и оттуда не выбраться ни автобусом, ни автомобилем в центр. Всё в пробках, район стоит, в автобусы не влезть. Очень нужно больше станций метро». Ранее «Фонтанка» писала, что станция «Каменка» значится в планах на 2028 год.

Некоторые вопросы про метро немногосложны: «Что конкретно принимается в решении проблем с открытием станции метро „Театральная“?», «Когда будет метро на Русановке?», «Когда построят метро на площади Калинина?», «Если хотите избавить город от пробок — нужно строить метро! Когда будет метро в Пулково?»

Пока одни жалуются на плохую транспортную инфраструктуру, другие недовольны её строительством. Несколько жителей, которым придется съехать из-за строительства Большого Смоленского моста, заявляют, что чиновники предлагают им меньше денег, чем должна стоить квартира с видом на Неву. «Мне нравится моя локация, и меня все устраивает: если понадобилось строительство моста, я не против — пусть предоставят хорошее жилье, а не коммуналку», — пишет Александр.

Тут же губернатора спрашивают о приюте «ХэлпДогМини», который расположен в зоне строительства моста, — помочь найти ему новое помещение губернатор обещал ещё два месяца назад, но пока четвероногие ютятся рядом со стройкой.

Несколько десятков вопросов уже успели задать Беглову жители «хрущевок». Активисты, которые борются с законом о комплексном развитии территорий (по нему предполагается снос пятиэтажек и строительство на их месте новых домов), утверждают, что часть их вопросов удалили. Некоторые из них, видимо, считая, что администраторы страницы губернатора пользуются поисковыми автоматическими сервисами, пишут вопросы «о krt». Активисты спрашивают, когда замороженный закон отменят. Жители, которые в это не верят, пытаются уточнить свою судьбу. «Это жильё единственное. Я коренная жительница, и работа у меня в шаговой доступности. Поэтому, естественно, проживая в этом районе официально с 1996 года, не хотелось бы его менять», — отмечает Ирина.

Ещё одна многочисленная группа, которая объединилась на фоне борьбы за более комфортные транспортные условия, — обитатели проспекта Науки. Ранее они несколько раз принимали участие в прямых эфирах, задавая вопросы вице-губернаторам, курирующим транспорт, и теперь решили попытать счастье у губернатора. «Ещё раз хотели бы обратить внимание городских властей на многочисленные отрицательные отзывы жителей проспекта Науки и ближайших улиц относительно новой схемы движения транспорта, не давшей ничего, кроме появления пробок в часы пик, и фактически не ускорившей электротранспорт (трамвай). Ещё раз просим власти пересмотреть схему движения, сделав дополнительные развороты на проспекте, и частично (на большей части проспекта) вернуть парковку в правом ряду». Жители проспекта Науки уже писали петицию с требованием убрать сплошную разметку: из-за ограничений по поворотам налево и разворотам автомобилистам приходится совершать перепробег. Другие жители, напротив, требовали ввести обособленную линию для движения трамвая с посадочными площадками, так как сейчас люди выходят на проезжую часть.

Несколько сообщений от жителей центральных районов, недовольных организацией платной парковки, насчитала «Фонтанка» в комментариях к посту о прямой линии. В основном они требуют ввода механизма закрытия дворов (законно установить ворота на свой двор сейчас почти невозможно). «У нас критическая ситуация, — пишут обитатели Васильевского острова. — Вокруг 5 институтов, они все паркуются в нашем дворе, „Яндекс.Карты“ показывают наш двор как бесплатную городскую парковку. У нас в корпусах детский сад, школа, им не выйти к площадкам, все подходы закрывают машинами. Спецслужбам не вывезти мусор, не убрать дороги и не подойти ко входам в подъезды. Ранее у нас был образцовый двор». Или описывают другие неоднозначные случаи: «Я — коренной житель Санкт-Петербурга. Я не могу получить парковочный талон, так как не все собственники могут прийти и написать согласие — один в местах лишения свободы».

Другое обращение с того же Васильевского острова — про дом 85 на 8-й линии: «Рядом снесли завод и строят новый жилой комплекс. В нашей квартире до стройки провалился пол в ванной комнате, и ванна упала вниз… А теперь пол на кухне расползается, ходить страшно, с потолка валится штукатурка. Фасад дома лопнул. Мы писать устали, что дом разваливается».

Также с десяток жителей острова пишут, что их дома без их ведома начала обслуживать компания «Терра». По жалобам горожан даже возбуждали уголовное дело.

Жалуются губернатору и жители насыпных территорий — и на дороги, и на благоустройство, которым для постройки этих дорог пожертвовали.

«Многолетние высокие деревья вырвали с корнем, брусчатку разобрали. Жители намыва собрали косвенные доказательства того, что ушлые предприниматели продавали эту брусчатку на сайте Авито. А всё это было создано за деньги дольщиков», — пишет Виктория.

Еще одна проблема, волнующая горожан, — уборка города. Серьезных снегопадов в этом сезоне пока не было — недовольство связано с посыпкой тротуаров солью.

Но пока одни сетуют на засолку, другие жалуются на то, что не могут ходить по тротуарам: «Почему на Металлистов — шоссе Революции не посыпают гололёд песком? Почему я должна идти по улицам и думать, дойду ли я до дома целая и невредимая или нет? В чем проблема устранить гололёд?»

Часть обращений жителей касается социальной части — одни просят вернуть за счет бюджета качественные средства для мониторинга диабета. Другие спрашивают, почему похороны стоят так дорого. Несколько человек просят помочь пенсионерам, которые фактически живут на Северном кладбище — могилы подступили к их домам.

Среди еще сотни вопросов есть и совсем петербургские: например, с просьбой проследить за ремонтом ограды Михайловского сада, которую по просьбе жительницы все никак не могут начать.