Недостающий кусочек пазла и три станции метро. В Петербурге показали как «закончат» Шуваловский проспект

Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





Проект планировки территории под недостающий участок Шуваловского проспекта вынесли на общественные слушания. Он должен появиться в 2025 году.



Документация выложена на сайте КГА. Речь идет об участке от Комендантского проспекта до Парашютной улицы, который соединит два оторванных друг от друга куска Шуваловского проспекта.



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Напомним, прошлым летом открылся участок Шуваловского от Камышовой до Планерной, его строил «Орион плюс», он примыкает с запада к развязке ЗСД. К востоку — как раз не хватает участка от Комендантского до Парашютной. Проект планировки под него подготовили к 2024 году.

Сейчас здесь, согласно документации, земли общего пользования, территория под гаражи и автостоянки, коммунальные и энергетические объекты, магазины. Некоторые участки и строения в аренде или частной собственности, при этом зеленых насаждений общего пользования, способных затормозить стройку, нет, как и объектов культурного наследия.



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Речь всего о километре (985 метров, если быть точным), но автомобилисты Приморского района и не только ждут его давно. На нём проектируются шесть полос движения, на подходах к Комендантскому и проспекту Королёва, а также к Парашютной улице устраивают переходно-скоростные полосы для правого поворота.

Кроме того, будут два боковых «кармана» для связи с прилегающей территорией кварталов, включая работающие гипермаркеты «Перекресток» и «Лента» — с северной стороны Шуваловского проспекта. Будут тротуары и обособленная велосипедная дорожка (двухполосная и двухметровая в ширину).

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На участке предполагается устройство четырех автобусных остановок, они будут расположены в заездных «карманах». При этом авторы указывают, что в соответствии с разрабатываемой концепцией развития транспортной системы Санкт-Петербурга на 2017–2038 гг. планируется строительство трамвайной линии по Шуваловскому проспекту до Орловского карьера. Поэтому в составе центральной разделительной полосы на этом участке учтена возможность прокладки рельсов «с ускоренным режимом движения».

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Перекресток Шуваловского и Комендантского — предмет чаяний не только автомобилистов, но и пользователей общественного транспорта. Именно здесь в 2028 году должна появиться станция «Каменка» Невско-Василеостровской линии (некогда «Зоопарк» и «Планерная»). Сюда же еще через два года дотянется фиолетовая линия со своей станцией «Шуваловский проспект». «Фонтанка» подробно рассказывала, как всё это будет выглядеть и как будет организована пересадка. Вестибюль будет подземным, заходить в метро будут из подземного же перехода, на поверхности — вентикиоски и навесы над спусками вниз. Этих спусков на перекрестке будет четыре: южные для зеленой линии, северные — для фиолетовой.

Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





Поэтому строительство недостающего участка Шуваловского проспекта увязано с уже начавшейся стройкой зеленой линии от «Беговой» на север и с еще только предполагаемым прокладыванием Фрунзенско-Приморской линии метрополитена от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект». Причем предусмотрены выходы из метро непосредственно к трамвайным остановкам.

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Но зеленая линия после встречи с фиолетовой пойдет дальше на восток, аккурат под новым участком проспекта к станции «Парашютная». И даже эта далекая перспектива нашла отражение в документации, где предусмотрели временную строительную площадку для вестибюля № 1 «Парашютной».

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Для того чтобы понять, насколько будет востребован этот участок Шуваловского, обсчитывали транспортные потоки на пересечении Парашютной улицы и Долгоозерной улицы, а также Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы. «Проведенный анализ существующей интенсивности движения транспортных потоков показал, что пропускная способность Парашютной улицы на участке между Долгоозерной улицей и Шуваловским проспектом, Комендантского проспекта на участке между Долгоозерной улицей и улицей Шаврова, а также пересечения Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы не исчерпана. Однако на пересечении Долгоозерной улицы и Парашютной улицы резерв пропускной способности минимален», — пишут разработчики.

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Сдать новый участок предполагается в 2025 году, он наконец-то сделает Шуваловский проспект единой связной артерией. Но на этом освоение территории не заканчивается. И проспект пойдет дальше на восток, пока от Суздальского шоссе с севера потянут Орлово-Денисовский проспект. Они встретятся, и Шуваловский проспект дотянут еще дальше до Заповедной. Таким образом магистраль движения доведут и до Суздальского шоссе, и до Заповедной. Строительство должна взять на себя Setl Group, которая реализует здесь свои проекты. Наглядно карту этого продолжения набросали в одном из локальных телеграм-каналов.

Другим своим «хвостом» Шуваловский проспект должен выйти на развязку с Приморским шоссе и будущей трассой М-32 , первый участок которой недавно получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

