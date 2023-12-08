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    В Петербурге распланировали последний участок Шуваловского проспекта

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    Смольный опубликовал проект планировки для строительство Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Он должен завершить картину.

    Проект распоряжения об утверждении ППТ опубликован 8 декабря. Согласно ему, протяженность объекта составит почти километр, пропускная способность — 16 736 автомобилей в час.

    Напомним, прошлым летом открылся участок Шуваловского от Камышовой до Планерной, его строил «Орион плюс», он примыкает с запада к развязке ЗСД. К востоку — как раз не хватает участка от Комендантского до Парашютной.

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