В Петербурге распланировали последний участок Шуваловского проспекта

Смольный опубликовал проект планировки для строительство Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Он должен завершить картину.
Проект распоряжения об утверждении ППТ опубликован 8 декабря. Согласно ему, протяженность объекта составит почти километр, пропускная способность — 16 736 автомобилей в час.
Напомним, прошлым летом открылся участок Шуваловского от Камышовой до Планерной, его строил «Орион плюс», он примыкает с запада к развязке ЗСД. К востоку — как раз не хватает участка от Комендантского до Парашютной.