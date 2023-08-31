В Приморском районе открыли новый участок Шуваловского проспекта

В Петербурге открыли участок Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы, который напрямую соединил две части Приморского района. Об этом 31 августа сообщили на сайте Смольного.



На церемонии открытия присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что участок разгрузит съезд с ЗСД на Богатырском проспекте и ближайшие улицы.



В релизе Смольного уточняется, что путь от Шуваловской развязки до конца Богатырского проспекта занимал более 4 км и проходил по загруженным улицам. Теперь он сократится до 1,3 км: новый участок проспекта выходит сразу на съезд с ЗСД.

