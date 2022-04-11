Продолжение Шуваловского проспекта в Петербурге построит «Орион плюс»

Дирекция транспортного строительства определила компанию, которая будет строить Шуваловский проспект на участке от Камышовой улицы до Планерной. Обезличенный протокол опубликован 11 апреля.
Судя по документу, участников было двое. Разница между их ценовыми предложениями составила менее 50 тысяч рублей, оба чуть превысили 2,139 млн. По данным «Фонтанки», победитель — компания «Орион плюс», один из регулярных подрядчиков Смольного по строительству дорог, а также по их ремонту. Конкуренцию ему составляло пермское ДРСУ «Прикамье».
Сам конкурс был объявлен 21 марта. Согласно проекту договора, рабочую документацию надо разработать к декабрю, а строительство закончить не позднее 30 июля 2023 года. Речь идет об участке, который должен примыкать с запада к открытой в прошлом году Шуваловской развязке ЗСД.