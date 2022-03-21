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В Петербурге построят участок Шуваловского проспекта за 2 миллиарда

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Дирекция транспортного строительства объявила открытый конкурс на строительство нового участка Шуваловского проспекта — от Камышовой улицы до Планерной. Документация опубликована 21 марта.

Согласно проекту договора, рабочую документацию надо разработать к декабрю, а строительство закончить не позднее 30 июля 2023 года. Стартовая цена — 2,1 млрд рублей.

Напомним, прошло осенью здесь была открыта Шуваловская развязка Западного скоростного диаметра. При этом к западу от ЗСД не хватает как раз участка Шуваловского проспекта до Камышовой, а к востоку — от Комендантского пр. до Парашютной улицы.

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Комментарии (4)

Fosgen
Учитывая сроки подготовки документации и начала благоприятного сезона для дорожных работ, на всё-провсё остаётся пара-тройка месяцев.
Evil_Dogooder
Измерил на картах яндекса линейкой — вышел кусок длиной в километр. Судя по цене, проезжую часть будут мостить золотом, а вместо гравия использовать самоцветы.
X-кот
а Глухарскую? так и будут машины на Плесецкую ездить через парковку зигзагами?
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