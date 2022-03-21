В Петербурге построят участок Шуваловского проспекта за 2 миллиарда

Дирекция транспортного строительства объявила открытый конкурс на строительство нового участка Шуваловского проспекта — от Камышовой улицы до Планерной. Документация опубликована 21 марта.
Согласно проекту договора, рабочую документацию надо разработать к декабрю, а строительство закончить не позднее 30 июля 2023 года. Стартовая цена — 2,1 млрд рублей.
Напомним, прошло осенью здесь была открыта Шуваловская развязка Западного скоростного диаметра. При этом к западу от ЗСД не хватает как раз участка Шуваловского проспекта до Камышовой, а к востоку — от Комендантского пр. до Парашютной улицы.