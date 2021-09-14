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Открытие длиной в день. Шуваловская развязка по-настоящему откроется вечером во вторник

Концессионер назвал время открытия Шуваловской развязки ЗСД

Реальный запуск новой развязки Западного скоростного диаметра от официального отделяет несколько часов. Тестировать новый объект в утренний час пик Смольный и концессионер не стали.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы», развязка откроется для автомобилистов в 17:00.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Напомним, официальная церемония открытия рабочего движения прошла. Однако после того, как губернатор уехал с объекта, проезжую часть тут же снова перегородили.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Начиная с 17 часов автомобилистам будут доступны три направления: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север), заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта, съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга. Еще один съезд — при движении с севера — предполагается открыть в октябре. Схему движения и тарифы на проезд смотрите в материале «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Karl111
Юнтоловский Заказник прощай
usuder
Раньше на этом месте был плакат, где перечислялись редкие виды птиц и растений из Юнтоловского заказника.
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