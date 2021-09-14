Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы», развязка откроется для автомобилистов в 17:00.
Напомним, официальная церемония открытия рабочего движения прошла. Однако после того, как губернатор уехал с объекта, проезжую часть тут же снова перегородили.
Начиная с 17 часов автомобилистам будут доступны три направления: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север), заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта, съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга. Еще один съезд — при движении с севера — предполагается открыть в октябре. Схему движения и тарифы на проезд смотрите в материале «Фонтанки».