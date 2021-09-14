В Петербурге запущено рабочее движение по Шуваловской развязке ЗСД. Съезд с севера хотят открыть в октябре

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», первым делом по развязке проехали грузовики, затем — губернатор собственной персоной. После этого дорогу снова перегородили. Как пояснили в комитете по инвестициям, после технического завершения мероприятия, проезд снова будет открыт.
Теперь водители получили заезд на ЗСД с Шуваловского проспекта при движении на север к КАД, заезд с Шуваловского — в сторону Богатырского проспекта и съезд с Западного скоростного диаметра на Шуваловский при движении с Юга. В октябре планируется открыть и съезд при движении с севера.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о тарифах и показывала схемы заездов и съезда с развязки.
Шуваловскую развязку строят с осени 2019 года. Она должна разгрузить улицы Савушкина и Планерную, а также улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов в районе Юнтолово и Каменки и снизить нагрузку на развязку с Богатырским проспектом.