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В Петербурге запущено рабочее движение по Шуваловской развязке ЗСД. Съезд с севера хотят открыть в октябре

На ЗСД в Петербурге открыли Шуваловскую развязку

Утром 14 сентября в Приморском районе Петербурга торжественно запустили рабочее движение по первому пусковому комплексу транспортной развязки ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом. Правда, тут же перегородили.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», первым делом по развязке проехали грузовики, затем — губернатор собственной персоной. После этого дорогу снова перегородили. Как пояснили в комитете по инвестициям, после технического завершения мероприятия, проезд снова будет открыт.

Теперь водители получили заезд на ЗСД с Шуваловского проспекта при движении на север к КАД, заезд с Шуваловского — в сторону Богатырского проспекта и съезд с Западного скоростного диаметра на Шуваловский при движении с Юга. В октябре планируется открыть и съезд при движении с севера.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о тарифах и показывала схемы заездов и съезда с развязки.

Шуваловскую развязку строят с осени 2019 года. Она должна разгрузить улицы Савушкина и Планерную, а также улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов в районе Юнтолово и Каменки и снизить нагрузку на развязку с Богатырским проспектом.

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Комментарии (4)

***_555
"Рабочее движение" - это устоявшийся термин для недоделанных объектов, которые срочно нужно "сдать" для пиара.
hedgehog_
как я понимаю, шуваловский соединят в одну дорогу только после того, как прокопают метро открытым способом лет через 300.
hedgehog_
ну этож прекрасно. а куда они все поедут? обратно на планерную или на планерную через авиаконструкторов или комендань? или это всё ради колхозничков из чистого поля и прочих странных мест без дорог
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