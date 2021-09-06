автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Как сообщает 6 сентября «Магистраль Северной столицы», после открытия первой очереди развязки автомобилистам будут доступны три направления: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север),

заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского пр.,

съезд с ЗСД на Шуваловский пр. при движении с Юга.



В связи с этим дополняется перечень маршрутов по ЗСД в рамках «Базового тарифа «Транспондер». «Одна из основных задач, решаемых новым транспортным объектом – разгрузка развязки ЗСД с Богатырским проспектом, – сообщает пресс-служба. – Стоимость поездок до новой развязки с Шуваловским проспектом со стороны Центрального и Южного участков (то есть по наиболее востребованным маршрутам, создающим существенную нагрузку на развязку с Богатырским пр.) устанавливается равной стоимости проезда до Богатырского проспекта, чтобы максимально способствовать привыканию пользователей к новой развязке и разгрузке наиболее востребованной развязки ЗСД».



В рамках зональной системы тарификации (применяемой при оплате наличными, банковскими картами или NFC-устройствами на пункте взимания платы) новая развязка войдет в тарифную зону 3.

Других изменений в «Базовом тарифе «Транспондер», кроме расценок на новые маршруты, нет. Если говорить о зональной системе тарификации (она применяется при оплате наличными, банковскими картами или NFC-устройствами), новая развязка войдет в тарифную зону 3. Тарифы в ней не меняются. Ниже можно ознакомиться со стоимостью различных маршрутов, в которые включена Шуваловская развязка.

Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Фото: МСС Поделиться Поделиться







Изменения вступают в силу с 00 часов 00 минут 10 сентября 2021 года. Но это не означает, что развязка откроется в тот же день, дата официального запуска пока не определена. Ранее вице-губернатор Максим Соколов говорил о сентябре 2021 года. Здравый смысл подсказывает, что участники постараются успеть до электоральных событий 17-19 числа.

