Стали известны сроки строительства двух развязок Западного скоростного диаметра

О планах 28 мая рассказал вице-губернатор Максим Соколов в ходе отраслевой конференции в ВШМ СПбГУ. «Было принято решение об увеличении кредитного финансирования нашей управляющей компании АО «ЗСД» для развития этого проекта, — сообщил чиновник. — Мы приняли решение о строительстве еще одной развязки на Васильевском острове в районе Шкиперского протока за счет концедента, за счет Санкт-Петербурга. Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение 2, максимум 3 лет». Ранее говорилось, что суточная интенсивность движения там может превысить 55 тысяч единиц.

Кроме того, Соколов подчеркнул, что город смог подтвердить объемы финансирования другой развязки — Шуваловской, строительство которой замедлилось в 2020 году в связи с секвестром бюджета. «Открытие ее будет буквально через 3 месяца, то есть мы на рубеже августа-сентября откроем эту развязку». По данным «Фонтанки», развязка будет открыта не в полном своем варианте, так как предстоит еще пробивка Шуваловского проспекта.

«Фонтанка» рассказывала о том, как пандемия повлияла на финансирование различных проектов, связанных с ЗСД: «в проигрыше» оказалась Шуваловская развязка, зато секвестр не коснулся так называемой Витебской развязки, которая является первым этапом ШМСД. Кроме того, предполагается появление нового съезда к северной части намыва на Васильевском острове в районе проспекта Крузенштерна.