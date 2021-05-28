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Стали известны сроки строительства двух развязок Западного скоростного диаметра

В Петербурге Шкиперскую развязку ЗСД начнут строить летом. Шуваловскую откроют к осени

Смольный рассчитывает начать строительство Шкиперской развязки Западного скоростного диаметра в Петербурге летом 2021 года. Работы займут 2–3 года.

О планах 28 мая рассказал вице-губернатор Максим Соколов в ходе отраслевой конференции в ВШМ СПбГУ. «Было принято решение об увеличении кредитного финансирования нашей управляющей компании АО «ЗСД» для развития этого проекта, — сообщил чиновник. — Мы приняли решение о строительстве еще одной развязки на Васильевском острове в районе Шкиперского протока за счет концедента, за счет Санкт-Петербурга. Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение 2, максимум 3 лет». Ранее говорилось, что суточная интенсивность движения там может превысить 55 тысяч единиц.

Кроме того, Соколов подчеркнул, что город смог подтвердить объемы финансирования другой развязки — Шуваловской, строительство которой замедлилось в 2020 году в связи с секвестром бюджета. «Открытие ее будет буквально через 3 месяца, то есть мы на рубеже августа-сентября откроем эту развязку». По данным «Фонтанки», развязка будет открыта не в полном своем варианте, так как предстоит еще пробивка Шуваловского проспекта.

«Фонтанка» рассказывала о том, как пандемия повлияла на финансирование различных проектов, связанных с ЗСД: «в проигрыше» оказалась Шуваловская развязка, зато секвестр не коснулся так называемой Витебской развязки, которая является первым этапом ШМСД. Кроме того, предполагается появление нового съезда к северной части намыва на Васильевском острове в районе проспекта Крузенштерна.

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Комментарии (5)

Dima79
А почему нельзя было одновременно строить развязку и пробивать проспект?
Zdobsi
Ну шкиперскую развязку надо было давно строить, когда ЗСД строили-сразу. Это понятно. А не тогда, когда выезд и вьезд на Васильевский в одну полосу. Конечно, коллапс. Но это рукотворный коллапс. И ещё, в основном транспорт идёт с Петроградской стороны и из Центрального района транзитом.
Вот только непонятно, кому принадлежит ЗСД, как делится прибыль и почему город решил за свой счёт строить?
mynine
Ничто не спасет жителей города от жадных застройщиков и чиновников. Денег на больницы, сады, школы, скверы и парки не находятся, зато строить шоссе и безумные развязки в когда-то курортных районах города, засыпать море которого и так мало, и превращать его в дикие пустыри на это всегда деньги будут.
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