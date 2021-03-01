ЗСД нарисовали еще один съезд. В 20 гектарах намыва на Васильевском спряталась развязка

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться







Очередной этап реализации проекта намывных территорий на северо-западе Васильевского острова начался накануне — стартовали общественные слушания в рамках экологической экспертизы. При этом заявленная площадь в документации увеличилась на 20 гектаров по сравнению с ранее заявленной: как выяснила «Фонтанка», туда доложили уже намытое, а также будущую развязку ЗСД, «уши» которой еще только торчат в районе проспекта Крузенштерна.

В сентябре 2020 года, когда «Группа ЛСР» объявила о приобретении прав на намыв и застройку острова, речь шла о площади в 143 га. В проектной документации, которую в конце февраля опубликовали для прохождения общественных слушаний, фигурировала другая цифра — 162,8 га. В пресс-службе компании пояснили, что разница — это уже намытые 11,2 га земли (в генеральном плане видно, что часть территории имеет отметки, соответствующие проектным и даже выше), а 8,6 га — отведены под перспективную развязку Западного скоростного диаметра на проспекте Крузенштерна.

В «Группе ЛСР» подчеркнули, что объемы строительства установлены уже действующими проектами планировки территории и не корректировались. Напомним, на этом участке намыва к 2034 году должны появиться порядка 700 тысяч кв. метров жилья, 260 тысяч кв. метров общественно-деловой застройки, в том числе, встроенных помещений аналогичного назначения; в планах — и три школы, четыре отдельно стоящих и два встроенных детских сада и 43 га озеленения. По дорожным объектам в комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что все необходимые транспортные решения учтены еще в проекте планировки территории от 2014 года. «На данный момент внесений изменений не требуется», — подчеркнули в КРТИ. То, что ППТ не надо менять, вовсе не означает, что не придется менять сам ландшафт. Документ шестилетней давности относится ко всей западной части намыва, включая и ту, которую еще только собирается насыпать «Группа ЛСР». Невооруженным глазом видно, что развязка ЗСД с пр. Крузенштерна на плане выглядит куда более сложным клубком, чем та, что уже построена. Кроме того, в ППТ предусмотрено еще одно «ухо» напротив Флагманской улицы. Так что править документ, может, и нет нужды, а вот реализовать хотя бы частично и размотать этот узел в направлении намыва — вполне.

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Комитет по инвестициям подтвердил, что будущее наступление суши на море учитывалось при заключении соглашения о ГЧП, по которому строился — и строится — Западный скоростной диаметр. «Проектировочное решение перспективной развязки ЗСД с набережной Макарова предусматривает возможность развития съезда в сторону новых намывных территорий, — говорят чиновники. — Кроме того, развязка со Шкиперским протоком должна также обеспечить транспортную доступность активно застраиваемых намывных территорий Васильевского острова». Действительно, целиком западный намыв предполагалось вывозить как минимум двумя развязками — с севера и с юга. Проект планировки по Шкиперской уже 2 года как утвержден. Но из всей «большой четверки» ее перспективы всегда были наиболее туманны: на Новом шоссе развязка уже работает, Шуваловская продирается через пандемийное сокращение бюджета, на Витебскую навалились всем миром и почти 40 миллиардами рублей, — а по срокам строительства развязки на Васильевском до сих пор нет ясности.

«Плановый срок — около двух с половиной лет с начала строительно-монтажных работ», — интригует комитет по инвестициям, не называя даты этого самого начала. В отличие от Витебской развязки, которая по совместительству является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения, съезды и выезды с намыва вряд ли станут предметом интереса федерального центра. Средства на их строительство, как показывает опыт, выделяются городом в виде бюджетных инвестиций городскому АО «Западный скоростной диаметр». В 2020 году в итоге выделили 2 млрд рублей, в 2021-м — 2,3 млрд. Речь идет о том, чтобы достроить Шуваловскую, дальше — тишина. Акционерное общество по-крупному кредитуется у Евразийского банка развития, но эти средства большей частью предназначены для выплат по соглашению «Магистрали Северной столицы». Кроме того, в АИП включен первый этап проектирования улично-дорожной сети для намыва в западной части Васильевского; в 2021 году, если верить программе, он уже должен завершиться. Эксперт по транспорту в агломерациях и автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов опасается на намыве повторения ситуации в Кудрово и Мурино: «Может быть, удастся избежать пробок непосредственно на выезде из новых кварталов, хотя опыт показывает, что за жилым строительством не успевают не то что концессионные стройки, но и простые автодороги, — говорит он. — Но даже если будет целиком реализовано все запланированное — Крузенштерна, Шкиперский проток, две развязки ЗСД,– все равно основной поток в час пик идет в район треугольника Тучков мост — стрелка — Благовещенский мост. Так что пробки будут не столько в районе Морской набережной, а парой километров дальше».

Дело не только в развязках. Вергазов считает ошибкой застраивать намыв, пока не решены застарелые транспортные проблемы самого Васильевского острова. «Нужно понимать, что мы говорим фактически о двух маленьких городах-спутниках — южной и северной части намыва, — подчеркивает он. — Это два разных района с одинаковыми транспортными нуждами. По-хорошему, в каждой части нужно по станции метро, но мы видим одну — и за 2030 годом, даже по официальным планам. А что до тех пор? Нужно продлить трамвай с Наличной улицы через Крузенштерна, через порт и закольцевать обратно на Средний проспект, но в итоге он опять же увезет людей к и без того перегруженной третьей линии метро». Саму территорию планируется намыть в два этапа; первый стартует в 2022 году, второй продлится с 2024-го до 2026 года. А сегодняшняя «первая линия» домов на существующем намыве потеряет панораму на Финский залив — в основном максимально разрешенная по проекту планировки высотность составляет от 59 до 75 метров, и только на севере, справа от ЗСД, — до 33 метров. Подробнее о разрастании острова читайте здесь.

В юго-западной части, напомним, группа уже приступила к строительству жилого комплекса, в котором запланировано полмиллиона квадратных метров жилой недвижимости. Общая площадь запланированных в этой локации зданий в рамках проекта — 900 тысяч кв. метров. Николай Кудин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»