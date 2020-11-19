Бюджет Петербурга закашлял, но КТ - чистое

Административно-деловой квартал «Невская ратуша», объединяющий органы исполнительной власти Петербурга Фото: Владислав Семенов/ТАСС

Коронавирусный бюджет-2020 един даже не в трех, а в четырех лицах. Его приняли год назад, когда еще живы были предания о триллионе рублей доходов. Весной мир накрыла пандемия, и Смольный занервничал: резко полез в долги, попутно нарастив дефицит и радикально сократив бюджетную стройку. К осени стало понятно, что с дурными предчувствиями переборщили: налоги не просели так, как ожидалось, да и федералы помогли, так что бюджет сова раскрасили цветными карандашами. Сегодня губернатор своей поправкой добавил красок — правда, не всем.



Доходы в ходе перерождений бюджета менялись так: 675 млрд — 573 млрд — 610 млрд — 640 млрд. Главным сюрпризом, насколько можно судить, оказались поступления по НДФЛ (Беглов вписывает дополнительно 8 млрд) и налог на прибыль организаций (плюс 12,8 млрд). При том, что и в первом-то чтении осенней корректировки эти строчки раздулись на 2,8 млрд и 10 млрд соответственно. 3,2 млрд сверх кризисного плана теперь хотят собрать по упрощенке.

В результате к доковидным показателям бюджета по доходам так и не выбрались, однако потеряли всего 5% от первоначального плана. Правда, нужно учитывать, что без федеральной поддержки город этим бы не отделался: изначально Смольный рассчитывал лишь на 20 млрд безвозмездных поступлений (то есть вроде как на 97% обеспечивал себя сам); на данный момент из Москвы приходит порядка 50 млрд рублей — порядка 7,5% всей доходной части. Это знак пандемии, которая заставила федеральный центр веерно направлять деньги в регионы на борьбу с болезнью и соцвыплаты. От собственных доходов города, насколько можно судить, коронавирус отъел за год порядка 10%.

Расходы проделали похожий путь: 728 млрд — 685 млрд — 710 млрд — 719 млрд рублей. Здесь опять же заметны последствия эпидемии, потому что капитальные затраты на самом деле так и остались на дне: адресную инвестпрограмму как обрезали весной на треть, так практически ничего к ней и не добавили во время оптимистичного отскока (всего порядка 5 млрд). Кое-что (как исключенные весной субсидии теплоэнергетикам) просто вернули в бюджет, но в целом расходы растут на социалку и на здравоохранение — в том числе за счет средств федерального бюджета. По впечатляющей синусоиде прошел дефицит бюджета: 53 млрд — 111 млрд — 100 млрд — 79 млрд. После весенней корректировки дефицит вылез за 20% от собственных доходов города, хотя Бюджетный кодекс устанавливает планку в 15%. Теперь он возвращается в рамки норматива — 13,4%. Разрешенный уровень госдолга на конец года тоже улетал весной почти к 140 млрд рублей, а теперь вернулся к практически изначальным 106 млрд; из них на облигации приходится 91 млрд (Смольный уже начал размещение), на кредиты — 15 млрд (он уже взят). Видно, что госдолг с трудом, но укладывается в лимит 20% от собственных доходов бюджета. Впрочем, это уже не принципиально — 13 ноября губернатор подписал изменения в закон о бюджетном процессе: теперь 20-процентный лимит заменен на 70-процентный.

Стройку выкидывают из-под земли В адресную инвестпрограмму, весной сокращенную на треть (со 101 млрд до 67 млрд рублей), немного докинуть обратно сумели лишь сейчас — посредством губернаторской поправки, плюс 5,2 млрд. Наверное, самый интригующий год был у комитета по развитию транспортной инфраструктуры, особенно по части метро. Изначально на подземку в 2020 году давали 13,8 млрд — признавая тем самым, что ситуация у главного подрядчика так себе. Весной у КРТИ всего забрали 8 млрд рублей, оставив на метро лишь 9 млрд. И все это время в строчках на 2022 и 2023 годы значились радужные 24 млрд и 32 млрд рублей. Читалось это как «нам бы только этот год продержаться, а там заживем». Заживем, как теперь ясно, по средствам. Беглов своей поправкой снимает со строительства метро в 2020 году 1,9 млрд рублей. Почти вся эта сумма — перенесенные объекты ввода, то есть закрытие работ по уже построенным станциям зеленой и фиолетовой линии. При этом на Лахтинско-Правобережную, как уже писала «Фонтанка», добавляют 800 млн, но от переноса на 2023 год это ее не спасет. От бюджетного миража 2022 и 2023 годов тоже не остается и следа: с них снимают, соответственно, 16,5 млрд и порядка 20 млрд рублей. Это соответствует в целом тому, что заложено в проект бюджета на следующие 3 года, однако там губернатор уже внес поправку, по которой в 2021 году на подземку направят порядка 10 млрд, в 2022-м — около 15 млрд. Осталось понять, по какой процедуре совместное предприятие ВТБ и Смольного будет осваивать хотя бы эти средства.

Вообще, когда администрация губернатора сообщает, что за счет перераспределения средств удалось поправкой впервые с весны увеличить АИП на 5,3 млрд, следует понимать, что единственный бенефициар — это комитет имущественных отношений, все остальные в минусе. Возможно, это связано с тем, что Смольный видит реальные показатели исполнения программы и понимает, что средства просто останутся неизрасходованными. 8,4 млрд, которые свалились на КИО, идут несколькими коридорами, и в конце каждого стоит ВТБ. 1,5 млрд — это бюджетные инвестиции принадлежащему городу АО «ЗСД» на строительство развязок: это опять-таки маятник вернулся, весной с Шуваловской развязки сняли порядка 2 млрд рублей. 700 млн — это средства на подготовку территории под строительство первого этапа ШМСД (он же — Витебская развязка ЗСД), о создании которого накануне окончательно договорились Смольный и ВТБ. Главный объем — 6,2 млрд — это средства поскорее распрощаться с рассрочкой по выкупу помещений «Невской ратуши». Напомним, ее для переезда чиновников строили опять же структуры ВТБ, и этажи Смольный выкупает у него. Общая сумма выкупа составляет 20,4 млрд рублей, при этом ставка по рассрочке раньше составляла 9,5% от остатка, а теперь — после того, как Беглов договорился в главой банка Андреем Костиным — 8,5%.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»