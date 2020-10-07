Оптимистическая трагедия. На гребне второй волны Смольный снова правит бюджет-2020

Комитет финансов вечером 6 октября опубликовал проект корректировки бюджета 2020 года. Формально речь идет о трехлетнем бюджете- на 2020 — 2022 гг., но на самом деле имеют значение только показатели года текущего: 2021-й будут обсуждать отдельно, и он уже расписан в проекте на следующую трехлетку (2021 — 2023). Главный вывод, который можно сделать из проекта осенней корректировки: Смольный по весне пережал с мрачными ожиданиями.



В принципе, к этому все шло. Еще в конце сентября чиновники докладывали: да, сборы по налогам упали под напором пандемических ограничений, но не так катастрофически, НДФЛ так и вовсе рос. И в конечном итоге бюджет может получить миллиардов 15 сверх весенних ожиданий.



Бюджет-2020, принятый еще в ноябре прошлого года, пришлось спешно править весной. «Фонтанка» подробно описывала, как коронавирусный секвестр тащили через Законодательное собрание и как депутаты пытались постичь логику чиновников, которые тасовали городскую казну. В итоге финансовый блок все-таки отстоял проект, согласно которому доходы снижались на 100 с лишним миллиардов, расходы — примерно на 40 млрд, в результате чего изначально заложенный дефицит вырастал вдвое — до 111 млрд. Штопать эту дыру предполагалось с помощью облигаций и кредитов.



Сентябрьский прогноз оправдался, а к нему добавились федеральные средства.Если на гребне первой волны пандемии Смольный рассчитывал, что получит в 2020 году 573,8 млрд, то теперь ждет 610 млрд. Эти 34 нежданных миллиарда выросли из налога на прибыль (плюс 10,5 млрд к весеннему пессимизму), НДФЛ (плюс 2,9 млрд), акцизов (плюс 6,8 млрд), имущественных налогов (плюс 1,2 млрд) и, конечно, из поступлений от Москвы: она не обидела и выделила аж на 18,3 млрд больше, чем прикидывал Смольный в июне. Не то чтобы город везде ошибся в лучшую сторону: например, он почти 2 млрд недоберет от продажи имущества — даже по сравнению со скепсисом весенней корректировки, еще миллиард — от штрафов. Но общий жирный плюс это не отменяет.



Когда бюджет перешивали под коронавирус в первый раз, то доходы сокращали быстрее расходов, наращивая дефицит. Теперь все наоборот. Вице-губернатор Эдуард Батанов уже дал понять, что не намерен раздавать по комитетам все экстра-поступления, так что расходы сейчас увеличиваются лишь на 25 млрд рублей — с 685 млрд до 710 млрд рублей. В результате и бюджет уходит в минус не на 111, а на 99,6 млрд. Пропорционально сокращается лимит государственного долга (со 139 до 127 млрд рублей); предельный объем заимствований падает с 200 с лишним миллиардов до 97 млрд (82 из них приходятся на облигации).



Курс на экономию заметен хотя бы в том, что совершенно не меняется главная расходная витрина города — адресная инвестиционная программа. По ней в Петербурге строятся школы, детсады, метро, дороги и вообще по большей части все, и она как составляла 67,7 млрд рублей — так и составляет. Перераспределение средств внутри нее сравнительно незначительно: КРТИ зафиксировал переброску миллиарда с лишним на оранжевую линию метро (но это не спасет ее от годовой отсрочки); комстрой снял под миллиард со школ и детсадов, но добавил на здравоохранение.



Однако же 25 млрд дополнительных расходов закинуты в текущие обязательства Смольного.

8,6 млрд — это, само собой, здравоохранение. Тут бюджет догоняет уже сложившуюся практику, которая сложилась между весенней и осенней корректировками: примерно 4,3 млрд приходятся на различные стимулирующие выплаты медикам за счет резервного фонда федерального правительства. Еще 4 млрд — средства для фонда ОМС, которые должны идти на дополнительное финансирование больниц. Судя по всему, этого не хватает: меньше месяца назад в главном ковидном стационаре города — больнице им. Боткина — сотрудников попросили «ужаться». (О том, как сейчас стационары ищут средства на закупку лекарств, читайте в материале «Фонтанки».)



6 дополнительных млрд — это субсидии теплоснабжающим организациям за то, что они отапливают квартиры по льготным тарифам; на фоне теплой осени есть мнение, что лучше бы они этого не делали, но на бюджетную логику это не влияет. Напомним, компенсация тепловикам была урезана на 6,3 млрд как раз во время весенней корректировки. Это смотрелось особенно неожиданно, так как ТГК-1 незадолго до этого выиграл многолетний спор со Смольным и только-только начал получать справедливое, как решил суд, возмещение. Кроме того, большая часть этой суммы полагалась городскому ТЭКу, однако финансовый блок по весне говорил, что все вопросы с энергетиками утряс. Жилищный комитет, который является формальным распорядителем средств, настаивал, что обязательства по компенсациям никуда не исчезают, только переходят на более поздний период — например на 2021-й. Однако теперь понятно, что за тепловыми компаниями условно забронировали эти средства и теперь возвращают, как только доходы бюджета превысили ожидания.



Ровно миллиард получает КРТИ, источник — Резервный фонд Российской Федерации. Напомним, ранее стал известно, что федеральный центр подтвердил намерение софинансировать строительство первого участка Широтной магистрали скоростного движения на 10 млрд рублей. Именно миллиард предполагалось перечислить в 2020 году, и по 3 млрд — в следующие 3 года.



Еще одним комитетом, который получил финансовую подпитку из Москвы, оказался комитет по труду и занятости: на 3,6 млрд увеличены выплаты безработным. С начала пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге выросло с 14 тысяч до 108 тысяч человек; рост НДФЛ показывает, что массовых сокращений не наблюдалось, однако комфин полагает, что в погоне за очень нужными пособиями безработный статус оформили те, кто и до этого не был официально занятым. На 1,3 млрд растут выплаты за счет федерального бюджета на услуги ЖКХ для некоторых категорий граждан.



Примерно на 4,3 млрд в сумме растут расходы 18 районных администраций. По большей части речь идет о субсидиях бюджетным учреждениям, но не только. В весеннем бюджете не было строчек, посвященных голосованию по поправкам в Конституцию, теперь есть. Если сложить расходы районов и Горизбиркома на борьбу с коронавирусом в процессе голосования, получится 370 млн.



Под полмиллиарда сэкономит комитет финансов за счет муниципалов. Во время весенней корректировки он увеличил дотации округам на обеспечение сбалансированности — т.е. на то, чтобы дотянуть их доходы до установленного минимума. Тогда эту статью раздули с 20 до 500 млн рублей. Теперь откат назад, строчка худеет на 400 млн, в то время как муниципалитеты осваивают «праздничный» бюджет.

