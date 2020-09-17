«Нет денег. Надо ужаться». Ведущей больнице Петербурга по борьбе с COVID-19 велено экономить на всем

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» оказалась аудиозапись «установочного совещания» в больнице имени Боткина. С персоналом поделились новой финансовой политикой. Одна из идей - врачи должны пожертвовать из своих кошельков 85 миллионов рублей.

К новой экономической политике инфекционная больница имени Боткина перешла перед осенним эпидподъемом. Переговоры руководства с персоналом начались в конце августа, сообщили «Фонтанке» медики. 17 сентября они предоставили редакции аудиозапись одного из первых совещаний, состоявшегося в конце августа.



От администрации выступали главный врач Денис Гусев и его заместитель по экономике Александр Щеголев. Из их выступлений следовало, что администрация Санкт-Петербурга потребовала сократить кредиторскую задолженнность, составляющую около 400 миллионов рублей. На исполнение бизнес-плана у больницы есть четыре месяца.

Режим жесточайшей экономии вводится по двум направлениям - зарплате и госзакупкам.

На совещании Александр Щеголев сообщил персоналу, что зарплата в больнице Боткина - одна из самых высоких в городе. Врачи получают в среднем 119 тысяч рублей без ковидных выплат (такие же цифры называл главврач Гусев в интервью «Фонтанке» - Ред.), средний медперсонал - 74 тысячи. Эти цифры вызвали ропот в зале. Судя по реакции, присутствующие удивились своим доходам.

Александр Щеголев заявил, что комитет здравоохранения Петербурга поставил больнице задачу сэкономить на оплате труда 96 миллионов рублей до конца года.

«Администрация 10 человек берет на себя десять процентов. Остальная сумма будет распределена между врачами и средним медицинским персоналом», - уточнил Щеголев.



Запись с совещания в больнице имени Боткина «Фонтанка.ру» скачать

В администрацию, согласно штатному расписанию, входят главный врач и девять заместителей. По последней опубликованной на сайте комздрава декларации о доходах (за 2018 год), их совокупная месячная зарплата составляла 2,5 миллиона рублей без учета надбавок. Этими же цифрами оперируют и рядовые сотрудники больницы Боткина.

«Это же какие надбавки получает руководство в эпидемию, что может от своего заработка за четыре месяца отрезать 10 миллионов?» - недоумевали медики в разговоре с «Фонтанкой».

Врачей и среднего медперсонала в больнице Боткина - 780 человек. По расчетам администрации стационара, они должны до конца года недополучить 86 миллионов рублей, или по 110 тысяч рублей на человека.

Урезаны будут выплаты надбавочного и стимулирующего характера, заявил Александр Щеголев. В месяц руководство распределяло среди сотрудников 21 миллион рублей.

«Выплаты будут упразднены. Взаимоотношения работодателя и работника позволяют это сделать. потому что везде прописано: если больница имеет финансовую возможность. На сегодняшний день возможностей нет», - объявил Щеголев.



По словам замглавврача по экономике, стимулирующий фонд сокращается до 6-7 миллионов рублей в месяц.

На вопросы из зала о переработках на выходных, работе вместо ушедшего в отпуск коллеги, спикер предложил оптимизационную схему: врачам следует перейти на систему «взаимозачетов». Один поработал за отпускника, потом они поменяются местами. Доплат не будет ни тому, ни другому.

Из выступления Щеголева следует, что среди медперсонала руководство больницы будет проводить своеобразный конкурс на выплаты. Кто из заведующих отделением окажется «убедительнее» перед начальством, их сотрудникам и оплатят переработки. Остальные останутся без денег, потому что из лимита 6 миллионов администрация выходить не собирается.

«Я перед вами стою не первый и не второй раз. Каждый говорю одно и то же: нет денег. Надо ужаться. Каждый раз вступаем с кем-то в прения. И каждый раз потом [сотрудники] пишут рапорты - заплатите, заплатите. В половине этих рапортов, если я бы поставил себе задачу, выкопал бы того, кому платить не надо, - сказал Александр Щеголев. - Заработная плата должна быть достойной, но не в тех условиях, когда у больницы нет возможностей».



Запись с совещания в больнице имени Боткина «Фонтанка.ру» скачать

Главный врач Денис Гусев поставил перед своими сотрудниками задачу добывать пациентов.

«У нас 400-420 больных. А ковидных коек - 589. Незаполняемость хроническая.

Нам нужно обязательно сейчас заполнять койки, иначе мы никакие финансовые планы не выполним», - сказал главврач.

Его установку подчиненные встретили в штыки.

«Как мы можем обеспечить заполняемость коек в условиях ковида? Мы не можем выздоравливающего больного держать с поступившим. Мы не можем сто процентов заполнить. У нас должно быть 30 процентов пустующих коек, по нормативам», - ответили Гусеву из зала. Главврач смягчился:

«Нам нужно иметь хотя бы 500 больных. И тогда мы выполним план. Ну или 480».

Кроме сокращения выплат персоналу и заполнения коек, руководство больницы по инициативе Смольного идет на беспрецедентное сокращение расходов по госзакупкам. Ему нужно сэкономить 200 миллионов рублей.

«Фактически мы расторгаем [действующие] контракты и заключаем жизненно необходимые, нужные, важные, которые касаются продуктов питания, медикаментозного оснащения», - заявил Щеголев.



Судя по речам Гусева и Щеголева, больница винит в своих текущих финансовых проблемах систему обязательного медицинского страхования (ОМС), так как тарифы на лечение коронавирусных пациентов не покрывают расходы стационара. Винит и предыдущую администрацию.

Главный врач Боткинской больницы сменился весной 2020 года. Денис Гусев пришел на место Алексея Яковлева. На августовском совещании прежнему руководителю уделили немало времени.

«В прошлые годы были немыслимые расходы. 100 миллионов на содержание! Что было содержать - непонятно», - заявил Денис Гусев.

По словам Александра Щеголева, именно расточительность в последние три года привела к тому, что пришло время сокращать зарплату.

«Фонтанка» обратилась к бывшему главврачу Алексею Яковлеву с просьбой прокомментировать слова своих последователей.

«В двух словах, это проблема 2017 года, которая показала профнепригодность комздрава и территориального фонда. После ввода громадного современного комплекса в тарифах ОМС не были учтены расходы на содержание двух комплексов на Пискаревском и Миргородской. Городская прокуратура Петербурга пришла к выводу, что основной причиной возникновения кредиторской задолженности лечебного учреждения является недостаток денежных средств, предоставляемых в рамках ОМС, а также низкие тарифы на указанные услуги», - сказал Алексей Яковлев.



К концу 2016 года кредиторская задолженность больницы составляла 100 миллионов, к концу 2018-го - почти 500 миллионов. Недофинансирование за три года из-за неправильно, как говорит Яковлев, примененных тарифов превысило 1,5 миллиарда рублей. По его словам, он более двадцати раз с января 2017 года обращался в вышестоящие инстанции.

«Фонтанка» запросила комментарий у комитета здравоохранения. Ведомство перенаправило в стационар.

В пресс-службе больницы проведение совещаний с участием администрации и персонала подтвердили.

«В клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в настоящее время разрабатывается план мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности. Для согласования плана в больнице был проведен ряд установочных совещаний, в том числе с администрацией, медицинскими работниками и техническим персоналом. Совещания проводились с целью определения возможностей по оптимизации затрат больницы, в том числе и за счет сокращений выплат стимулирующего характера персоналу. По результатам этих совещаний был вынесен ряд решений. В настоящее время кредиторскую задолженность планируется погашать за счет дополнительных поступлений, опережающего авансирования, оптимизации контрактной базы учреждения, а также компенсаций за счет регионального бюджета ранее понесенных затрат. Сокращение фонда заработной платы медицинским работникам и техническому персоналу больницы для компенсации кредиторской задолженности не планируется. Все обязательные надбавки, дополнительные выплаты, установленные российским законодательством и коллективным договором больницы, будут выплачиваться в полном объеме.

Исключение составят главный врач больницы и заместители главного врача, которые приняли совместное решение о временном сокращении своей заработной платы за счет стимулирующих выплат (премий)».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»