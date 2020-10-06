Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ

Праздничную очень горожанам обещали еще летом, когда в Петербурге действовали суровые коронавирусные ограничения. Первое послабление для массовых мероприятий наступило 8 августа, а в начале сентября собираться больше трех разрешили не только на воздухе, но и в помещениях. Из рекомендаций остался совет старикам сидеть дома, а из требований — перчаточно-масочный режим. Беглый взгляд на официальные ресурсы муниципалитетов позволяет увидеть, что и тем, и тем в массе своей пренебрегли.

Депутат петербургского Законодательного собрания Константин Чебыкин 11 сентября вместе с мундепами МО «Васильевский» вручал детям медали «Рожденный на Васильевском острове». Наградить планировалось 70 семей, но на фотографиях с праздника раза в два меньше участников. Перчаток не найти совсем, маски если встречаются, то на подбородках. «День знаний», который МО отмечал за неделю до этого, пользовался куда большей популярностью: в программе были бесплатное мороженое, шоу мыльных пузырей, крокодил, игуана и пони. В отчет тогда попал десяток фотографий, на которых масками всех — даже просто сидящих на лавочке — обеспечивает клоун.

Гендиректор и владелец компании-организатора праздников ООО «Орион» Антон Трацевский уверяет, что СИЗы на Васильевском раздавал всем, а обязать каждого не снимать маску, по его словам, невозможно. К тому же средствами защиты он обеспечивал участников за свой счет — это было условием хоть какого-то исполнения контракта, который и так с мая сжался с 4,4 до 3 млн рублей. 13 мероприятий — в том числе все то, что планировалось ко Дню победы, — из него выкинули, осталось еще 14. Но и они из-за роста ковидной статистики снова под вопросом.

Следовать требованиям 121-го постановления и рекомендациям Роспотребнадзора, а также, к слову, не только выдать участникам маски, но и следить за соблюдением дистанции в 1,5 метра, исполнителя обязал не только МО «Васильевский». «Сосновая поляна», например, в середине сентября оптимистично заказала целый пакет на ближайшие два месяца — на выставки, игру «Зарница», мероприятия ко Дню памяти жертв Блокады и Дню памяти жертв ДТП на 1,2 млн рублей. Поставщику придется обеспечить масками и перчатками всех организаторов, доставить на праздники не менее 500 масок, как минимум 5 литров антисептиков и 1000 антибактериальных салфеток.



Свое решение все же разыграть контракт глава местной администрации Максим Бабаев объясняет так: «Гибкость в рамках закона никто не отменял, мероприятия надо проводить. У нас есть вопросы местного значения, которые мы обязаны выполнять каждый год. Бюджет я не могу оставить без исполнения, и даже не в этом дело: до людей все равно как-то нужно что-то доносить».

Но вот совсем уж небезопасно, с точки зрения Роспотребнадзора, в сентябре два раза веселили детей Канонерского острова. Хотя по платежкам на сайте госзакупок они проходят под названиями «тематическая акция, направленная на формирование здорового образа жизни« и «Дорога в лето», приуроченная ко Дню защиты детей, но СИЗы на фотографиях с мероприятий есть разве что у ведущих. Формально организаторы здесь ни при чем — ООО «Центр студенческих инициатив» заключало с МО контракт еще в марте, когда ни о каких коронавирусных ограничениях речи не шло. Единственное, что с тех пор в нем поменял заказчик, — даты проведения праздников.

«Насколько я знаю, просто ношение маски на улице не обязательно», — прояснили в местной администрации МО «Морские ворота».



Правила Роспотребнадзора упоминаются и не во всех свежих сентябрьских контрактах. Даже в аукционной документации на празднование 306-летия Красного села, в которой МО потребовало от исполнителя для обеспечения безопасности бригаду скорой медицинской помощи и не менее 20 охранников. Праздник обошелся муниципалитету в 3,2 млн рублей — в программе были театрализованный пролог, шоу барабанщиков, цирковые номера, выступление хореографического коллектива, жонглеров, гимнастов на шестах, вокальных артистов, шоу с «не менее 3-мя попугаями высотой не менее 20 см» и хэдлайнер — украинская певица Мари Краймбрери. Совсем не было только масок и перчаток на посетителях. Как и на организованных МО в конце сентября «Веселых стартах», где самыми старшими участниками были жители 1937 года рождения — им как главным спортсменам вручали подарки.



«Мы не уполномочены именно контролировать, но раздачу масок мы осуществляли. На Дне города мы тоже предусмотрели несколько пунктов выдачи масок. Выдавать — выдавали, но вы же понимаете численность людей? Как обеспечить то, что они все бы носили маски? Практически невозможно», — заявил глава местной администрации МО «Красное село» Игорь Иванов.



Стойкой верой в здоровье пожилых отличились и в МО «Урицк» — в последнем номере местной газеты материал с заголовком «В целях безопасности» сопровождает фотография 9 взрослых женщин, снова без СИЗов. Так муниципалитет обучал неработающее население способам защиты при ЧС и военных действиях. «Отдельно рассказывалось, как избежать риска инфекционных и вирусных заболеваний и какие средства индивидуальной защиты наиболее эффективны в этом случае. Участники занятий также получили практические навыки обращения с защитными средствами — противогазами, респираторами, медицинскими масками, аптечками первой медицинской помощи», — будто оправдались авторы заметки в газете.

Фото: скриншот страницы муниципальной газеты МО «Урицк»

Для позитивного настроения одних только самых старших в МО «Сампсониевское» не пожалели 2 млн рублей — выкупили у «Выборгского дома культуры» тысячу билетов на музыкальный спектакль «Кафе «Зеленый попугай»» ко Дню пожилого человека. В муниципалитете подтвердили, что мероприятие состоялось. Но на вопрос о том, кому и как раздавались билеты, и отличилось ли представление полным аншлагом, ответить не смогли, предложив направить запрос по электронной почте. «Фонтанка» ждала два дня, ответа не последовало.

