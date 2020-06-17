«Какие праздники в холеру?» Муниципалитеты закупают подарки, попрощавшись с песнями под баян
Оригинальные сценарии муниципальных праздников останутся не востребованы. Вирус оставил без работы народных артистов, но не оставил ветеранов без новых комплектов постельного белья.
Сумма контрактов, которые муниципальные образования (МО) этой весной заключили на проведение праздников, превышает 110 млн рублей. Большинство сейчас застыли в подвешенном статусе «исполняется», остальные живы лишь в части поставки товаров. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий муниципалитеты надеются провести праздники осенью.
«Хотели провести концерт памяти Башлачева, всевозможные экскурсии, отправить жителей в театры», — перечисляет глава МО «Владимирский» Денис Тихоненко. Но если в его муниципалитете на это собирались потратить 3 млн рублей, то в «Литейном округе» обычно выделяли аж 15 млн. Муниципальному депутату Арсению Афиногенову не жалко лишиться всего этого: по его словам, на развлечения тратилась десятая часть бюджета округа при том, что почти никто на мероприятия и не ходил. Другое дело — фестиваль ЛитейныйLocalFest, который в прошлом году проводила команда «Яблока». Его стоимость Афиногенов оценивает в полсотни тысяч рублей, а вот число посетителей — аж в 3 тысячи: «Развлечения и выставки организовали привлеченные партнеры, организаторы договорились о бесплатной аренде церкви Анненкирхе. Заплатить пришлось только за афиши, расходные материалы и коммуналку — свет и отопление».
Некоторые муниципалитеты уже успели разместить контракты с подробным описанием запланированных торжеств местного масштаба — ведь далеко не все привыкли решать проблему организации досуга закупкой 6 тысяч билетов на какое-нибудь ледовое шоу Ильи Авербуха. В МО «Васильевский», например, придумали на 2020 год 11 разных праздников собственной разработки, но три из них уже точно не состоятся — весной 5,5-миллионный контракт «похудел» на 658 тысяч. В День Победы жителей ждали на мероприятие «Этих дней не смолкнет слава» — среди прочего, планировались 300 порций гречки с мясными консервами, чаем и пирожками, выступление народного или заслуженного артиста России, ансамбля песни и пляски, а ведущий должен был провести «интерактивное пение с аудиторией». А на концерт «Люби свою родину» округ вообще собирался арендовать теплоход, на котором какой-нибудь профессиональный вокалист, лауреат различных конкурсов, должен был исполнять песни Высоцкого — непременно на семиструнной гитаре, — а жителей угощали бы шоколадными эклерами и пирожными картошка.
Малышам так вообще не повезло: в Металлострое они остались без фестиваля детских садиков «Маленькая страна» и, соответственно, без подарков (в наборе — шоколадная медаль, книжка, открытка и два воздушных шарика). Организатор должен был отобрать лучшие творческие номера и представить их публике в ДК им. Маяковского. Да и взрослым, должно быть, обидно, что в этом году округ даже не стал объявлять аукцион на фестиваль корюшки, где можно было бесплатно поесть жареную рыбу с квасом, попрыгать на горке «Дельфин» и станцевать под «песни из известных кинофильмов морской тематики».
Все же на сайте госзакупок сегодня остается много не расторгнутых и даже не измененных контрактов — в муниципалитетах надеются, что все удастся сдвинуть на осень. Назначения точной даты в МО «Гагаринское» ждет праздник «Чествуем юбиляров» — по контракту поставщик должен перевести рукописные истории супружеской жизни в формат Word и организовать выступление профессиональных вокалистов. Та же история с «Праздником нашего двора» — с твистингом, аквагримом, сладкой ватой, дрессировщиками животных и еще десятком мероприятий, посещением 6 театров и 32 экскурсиями; все вместе — на 5 млн рублей.
В МО «Гражданка» праздники тоже пока не проводятся, но для них активно закупают призы: 400 настольных игр для фестиваля «Весенняя капель», кубки, медали и флешки для футбольного турнира «Кожаный мяч», наручные часы для тех, кто уходит в армию. А еще евробуклеты по профилактике наркомании, ДТП и охране здоровья. На этот год там запланированы спортивные турниры, квест-игры и музыкальные фестивали — в общей сложности на 2,3 млн рублей.
Однако не везде спешат обнадеживать любителей местечковых развлечений. Ведь беда не только в ограничительных мерах — расходную часть муниципальных бюджетов сильно сократили, так что осенью заключенные весной контракты, скорее всего, смогут исполниться только в сильно урезанном виде. «Планировалось, что наш бюджет будет 160 миллионов, а осталось 95, наш приоритет — благоустройство, — говорит глава муниципального совета МО № 72 Павел Швец. — Если публичные мероприятия будут разрешены, что-нибудь проведем осенью, если нет, то подпишем допсоглашение и соразмерно уменьшим контракты».
«Все праздничные мероприятия, которые планировались в начале года — посвященные Дню России, Дню Победы, — из программы снесены, — рассказывает глава МО «Финляндский округ» Всеволод Беликов. — Странно будет, если человек не станет ремонтировать детское спортивное оборудование, закрывать ямы в кварталах и нормально косить траву в своих зеленых зонах, но будет проводить какие-то праздники».
Однако в муниципалитетах подсказывают: многие депутаты решили радовать жителей подарками. Мало того, что коронавирус, так еще и голосование на носу. Судя по сайту госзакупок, Зеленогорск, например, в этом году потратил на подарки ветеранам 2,8 млн рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом. В тот раз вместе с сувенирами и продуктовыми наборами дарили пылесосы, а теперь — телевизоры. В «Ульянке» на День Победы купили 2388 наборов постельного белья на 2,3 млн рублей — по словам сотрудников администрации муниципалитета, такой подарок для жителей выбрал совет ветеранов. А во «Владимирском» в целях «обеспечения жителей округа услугами в области культуры, организации и проведения культурно-массовых праздничных мероприятий» заказали 900 комплектов фарфоровых блюдец с бокалами на 1,7 млн. Куда экономнее оказался округ «Семеновский»: там раздавали продуктовые наборы со скромным составом: апифитобальзам, черный чай, дробленая клюква и открытка. Зато вся закупка обошлась в 374 тысячи. В «Усть-Ижоре» обошли всех и, судя по всему, догадались перевести в подарочный формат и День защиты детей: у одного поставщика заказали сгущенку и овсяные хлопья, у другого — печенье, пряники и сахар, а у третьего — конфеты, муку и готовый завтрак в виде шоколадных шариков. Всего 120 тысяч рублей, и цель выполнена: 3 июня социальные сети пестрили позитивной повесткой с благодарностями от родителей.
Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»