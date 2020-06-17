«Какие праздники в холеру?» Муниципалитеты закупают подарки, попрощавшись с песнями под баян

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Сумма контрактов, которые муниципальные образования (МО) этой весной заключили на проведение праздников, превышает 110 млн рублей. Большинство сейчас застыли в подвешенном статусе «исполняется», остальные живы лишь в части поставки товаров. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий муниципалитеты надеются провести праздники осенью.

«Хотели провести концерт памяти Башлачева, всевозможные экскурсии, отправить жителей в театры», — перечисляет глава МО «Владимирский» Денис Тихоненко. Но если в его муниципалитете на это собирались потратить 3 млн рублей, то в «Литейном округе» обычно выделяли аж 15 млн. Муниципальному депутату Арсению Афиногенову не жалко лишиться всего этого: по его словам, на развлечения тратилась десятая часть бюджета округа при том, что почти никто на мероприятия и не ходил. Другое дело — фестиваль ЛитейныйLocalFest, который в прошлом году проводила команда «Яблока». Его стоимость Афиногенов оценивает в полсотни тысяч рублей, а вот число посетителей — аж в 3 тысячи: «Развлечения и выставки организовали привлеченные партнеры, организаторы договорились о бесплатной аренде церкви Анненкирхе. Заплатить пришлось только за афиши, расходные материалы и коммуналку — свет и отопление».

Некоторые муниципалитеты уже успели разместить контракты с подробным описанием запланированных торжеств местного масштаба — ведь далеко не все привыкли решать проблему организации досуга закупкой 6 тысяч билетов на какое-нибудь ледовое шоу Ильи Авербуха. В МО «Васильевский», например, придумали на 2020 год 11 разных праздников собственной разработки, но три из них уже точно не состоятся — весной 5,5-миллионный контракт «похудел» на 658 тысяч. В День Победы жителей ждали на мероприятие «Этих дней не смолкнет слава» — среди прочего, планировались 300 порций гречки с мясными консервами, чаем и пирожками, выступление народного или заслуженного артиста России, ансамбля песни и пляски, а ведущий должен был провести «интерактивное пение с аудиторией». А на концерт «Люби свою родину» округ вообще собирался арендовать теплоход, на котором какой-нибудь профессиональный вокалист, лауреат различных конкурсов, должен был исполнять песни Высоцкого — непременно на семиструнной гитаре, — а жителей угощали бы шоколадными эклерами и пирожными картошка.



Малышам так вообще не повезло: в Металлострое они остались без фестиваля детских садиков «Маленькая страна» и, соответственно, без подарков (в наборе — шоколадная медаль, книжка, открытка и два воздушных шарика). Организатор должен был отобрать лучшие творческие номера и представить их публике в ДК им. Маяковского. Да и взрослым, должно быть, обидно, что в этом году округ даже не стал объявлять аукцион на фестиваль корюшки, где можно было бесплатно поесть жареную рыбу с квасом, попрыгать на горке «Дельфин» и станцевать под «песни из известных кинофильмов морской тематики».

Все же на сайте госзакупок сегодня остается много не расторгнутых и даже не измененных контрактов — в муниципалитетах надеются, что все удастся сдвинуть на осень. Назначения точной даты в МО «Гагаринское» ждет праздник «Чествуем юбиляров» — по контракту поставщик должен перевести рукописные истории супружеской жизни в формат Word и организовать выступление профессиональных вокалистов. Та же история с «Праздником нашего двора» — с твистингом, аквагримом, сладкой ватой, дрессировщиками животных и еще десятком мероприятий, посещением 6 театров и 32 экскурсиями; все вместе — на 5 млн рублей.

В МО «Гражданка» праздники тоже пока не проводятся, но для них активно закупают призы: 400 настольных игр для фестиваля «Весенняя капель», кубки, медали и флешки для футбольного турнира «Кожаный мяч», наручные часы для тех, кто уходит в армию. А еще евробуклеты по профилактике наркомании, ДТП и охране здоровья. На этот год там запланированы спортивные турниры, квест-игры и музыкальные фестивали — в общей сложности на 2,3 млн рублей.

Однако не везде спешат обнадеживать любителей местечковых развлечений. Ведь беда не только в ограничительных мерах — расходную часть муниципальных бюджетов сильно сократили, так что осенью заключенные весной контракты, скорее всего, смогут исполниться только в сильно урезанном виде. «Планировалось, что наш бюджет будет 160 миллионов, а осталось 95, наш приоритет — благоустройство, — говорит глава муниципального совета МО № 72 Павел Швец. — Если публичные мероприятия будут разрешены, что-нибудь проведем осенью, если нет, то подпишем допсоглашение и соразмерно уменьшим контракты».

«Все праздничные мероприятия, которые планировались в начале года — посвященные Дню России, Дню Победы, — из программы снесены, — рассказывает глава МО «Финляндский округ» Всеволод Беликов. — Странно будет, если человек не станет ремонтировать детское спортивное оборудование, закрывать ямы в кварталах и нормально косить траву в своих зеленых зонах, но будет проводить какие-то праздники».

Однако в муниципалитетах подсказывают: многие депутаты решили радовать жителей подарками. Мало того, что коронавирус, так еще и голосование на носу. Судя по сайту госзакупок, Зеленогорск, например, в этом году потратил на подарки ветеранам 2,8 млн рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом. В тот раз вместе с сувенирами и продуктовыми наборами дарили пылесосы, а теперь — телевизоры. В «Ульянке» на День Победы купили 2388 наборов постельного белья на 2,3 млн рублей — по словам сотрудников администрации муниципалитета, такой подарок для жителей выбрал совет ветеранов. А во «Владимирском» в целях «обеспечения жителей округа услугами в области культуры, организации и проведения культурно-массовых праздничных мероприятий» заказали 900 комплектов фарфоровых блюдец с бокалами на 1,7 млн. Куда экономнее оказался округ «Семеновский»: там раздавали продуктовые наборы со скромным составом: апифитобальзам, черный чай, дробленая клюква и открытка. Зато вся закупка обошлась в 374 тысячи. В «Усть-Ижоре» обошли всех и, судя по всему, догадались перевести в подарочный формат и День защиты детей: у одного поставщика заказали сгущенку и овсяные хлопья, у другого — печенье, пряники и сахар, а у третьего — конфеты, муку и готовый завтрак в виде шоколадных шариков. Всего 120 тысяч рублей, и цель выполнена: 3 июня социальные сети пестрили позитивной повесткой с благодарностями от родителей.



Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»