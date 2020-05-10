Городской бюджет 2020 года готовится потерять 100 млрд рублей доходов. В эту сумму не входят муниципальные образования: их потери куда меньше в абсолютном выражении, но гораздо серьезнее в процентном. Проект изменений в бюджет включает несколько мер поддержки муниципалов, но сами они не уверены, что даже сведут концы с концами и готовятся выбирать между ремонтом и зарплатами.



Источники доходов 111 муниципалитетов в Петербурге известны и прописаны в бюджете. Они делятся на налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления. Неналоговые — это деньги от аренды земли, аренды, использования и продажи имущества, штрафы, неустойки, проценты от кредитов, дивиденды от акций. Их непросто модерировать, да и много ли муниципалитеты могут заработать, к примеру, дивидендами.



В основном речь идет о налогах. В муниципальных образованиях, согласно действующему бюджету, остается 100% поступлений от единого налога на вмененный доход и от патентной системы налогообложения, а также часть налога, который собирается по упрощенной системе (УСН). Проще говоря, этот карман муниципалитеты наполняют за счет малого бизнеса, который лег на бок с введением коронавирусных ограничений. Соответственно, в этот же карман автоматически залезает правительство, когда формирует различные пакеты помощи предпринимателям.

Вице-губернатор Эдуард Батанов, который недавно начал курировать комитет финансов, подтверждает, что основные источники для муниципалитетов — ЕНВД и «упрощенка». «Эти источники попадают под меры поддержки, ну и, во-вторых, есть опасения, что они не будут исполнены в полном объеме», — говорит чиновник. Главным образом это касается упрощенной системы: у бизнеса и так нет доходов, с которых платить; к тому же для пострадавших отраслей ставку снизили с 6 до 3%, если компания платит с дохода, и с 7% до 5%, если по схеме «доходы минус расходы». В анонсированном втором пакете льготы по УСН предлагается распространить также на обрабатывающие производства и инновационные предприятия, но пока в корректировке эффект от этого не отражен. Зато уже отражено, что городская казна вместо 36,4 млрд рублей от «упрощенки» получит 29,7 млрд.



6,7 млрд — незначительная часть падения доходов, которое превышает 100 млрд (в основном из-за налога на прибыль и НДФЛ). Но это общегородская часть, у муниципалов-то своя отдельная боль. По умолчанию муниципалитет забирает себе 7% поступлений от УСН, остальное — в горбюджет. На деле так получается лишь в порядка 40 случаев. Для всех остальных установлен дополнительный норматив — от 1 до 93%. Соответственно, почти 70 муниципалитетов забирают себе от 8 до 100% всех поступлений от УСН.

В большинстве муниципалитетов, куда позвонила «Фонтанка», еще не аккумулирована информация о поступлениях в апреле, в некоторых не утихают поствыборные войны. Можно взять стандартный «7-процентный» МО 72, чтобы понять, как по нему бьет ситуация с налогами. Глава совета Павел Швец рассказал, что на УСН приходится 84% собственных доходов муниципалитета. В апреле поступления от «упрощенки» составили 17,7 млн рублей (вместо 28,3 млн в апреле 2019 года), а доходы округа — 19,5 млн (против 33,8 млн год назад). Всего же с начала года поступления от УСН и доходы сократились примерно на четверть.



15 округов вообще не делятся налогами с городом: это Лисий Нос, Левашово, Комарово, Зеленогорск, Песочный, Понтонный и другие. Помимо монополии на поступления от бизнеса, им еще достаются так называемые «дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности», на которые в текущем году заложено около 440 млн. При противовирусной корректировке бюджета эту сумму не трогали; однако это не означает, что у таких «100-процентных» муниципалитетов все хорошо. К примеру, у Лисьего Носа из 117-миллионного бюджета 2020 года более половины приходится на дотации, но это потому, что у муниципалитета повышенные обязательства по дорожному хозяйству. Так что отчисления из городского бюджета носят целевой характер, и пустить их на другие цели, вроде ремонта детских площадок, не получится.

Это не единственная форма целевого взаимодействия городского бюджета и муниципальных. Все округа получают так называемые субсидии на опеку детей: всего около 300 млн, на муниципалитет может приходиться от 800 тысяч до 4,5 млн. Есть незначительная субвенция на составление административных протоколов. Муниципалы Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского и Пушкинского районов делят 1,1 млрд рублей на уборку территорий, а в 15 округов идут субсидии на благоустройство в размере от 5 до 20 млн.



Однако еще раз подчеркнем — это деньги на конкретные статьи. Средства на три основных муниципальных обязательства — благоустройство, содержание зеленых зон, ремонт детских и спортивных площадок — надо искать в собственных доходах, которые радикально просели. Если судить по отчету комфина, в 2019 году у округов доходы эти сильно разнились. Без учета безвозмездных поступлений, к примеру, Усть-Ижора заработала 11 млн, Кронштадт — 65 млн, МО «Васильевский» — 61 млн, а Петергоф — 232 млн. Как рассказал председатель совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, в целом округа планировали в 2020 году своими силами заработать порядка 10,5 млрд рублей. «Это будет исполнено, скорее всего, меньше чем на половину, — говорит он. — 50% — это оптимистичный сценарий. Кто-то треть исполнит, кто-то четверть. По моему муниципалитету (Финляндский округ — Прим. ред.) мы в еще более или менее нормальном первом квартале собрали треть от того, что было в прошлом году. По итогам второго, видимо, будет процентов 10».



Муниципалитеты сильно подвел — как, собственно, и всех — эффект неожиданности. «Если бы это было понятно с первых дней года, мы бы смогли перестроиться, — рассказывает Всеволод Беликов. — Первый квартал-то мы жили по полной, заказывали проекты, на 9 Мая заказали много подарков. Это, естественно, уже не отыграть».



Не то чтобы город устранился от решения этих проблем, есть две формы поддержки. В бюджет при корректировке предлагается внести новую форму дотации — «на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов... в связи с изменением законодательства на 2020 год». Глава комитета финансов Алексей Корабельников поясняет, что речь идет как раз о первом пакете мер поддержки бизнеса: «Здесь мы как ответственные партнеры [муниципалитетов] предусматриваем и компенсационные мероприятия». Однако суммы там суровые: на 121 округ — 237 млн рублей. Если взять тот же МО 72, то ему положено 3 млн на год (при том, что в апреле «упрощенка» не донесла до него 11 млн рублей по сравнению с 2019 годом).



Логика комитета финансов ясна: все бюджеты сидят в одной лодке, которая попала в шторм. И если город сокращает доходы на 100 млрд, режет адресную программу на треть и уменьшает субсидии на те же школы, то странно ожидать, что он целиком оградит муниципалов от кризиса. Речь о том, чтобы дотянуть местные бюджеты до так называемой «минимальной бюджетной обеспеченности». Здесь включается еще одна дотация — на обеспечение сбалансированности. Как правило, на год туда закладывают формальные 20 млн рублей на все про все, ведь ниже минимального порога в обычных условиях муниципалы и так не опускаются. Сейчас все иначе, и в проекте изменений в бюджет значится уже полмиллиарда.



«Фонтанка» уже писала, что для каждого муниципалитета установлена разная минимальная планка расходов. Сделано это еще в нулевых. У Коломны это 23 млн рублей, у МО 72 — 78 млн, у города Красное Село — 127 млн, у Колпино -164 млн, в лидерах Петергоф с 261 млн — опять же из-за большой площади дорог. Самый низкий «прожиточный минимум» у наименьших муниципалитетов и ближе к центру города: у Адмиралтейского округа — 16,9 млн, у Сенного — 17,1 млн, у Семеновского — 19,8 млн, у Петровского — 18,2 млн. Если сложить все 111 округов, то выходит 6,4 млрд.



В апрельском письме муниципалам комитет финансов рекомендует «рассмотреть возможность сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на исполнение принятых расходных обязательств … учитывая их приоритетность» и исходить прежде всего именно из минимальных расходов. В некоторых округах за вычетом текущих расходов установленной суммы не хватит даже на зарплаты. «Таких муниципалитетов немного, они в основном в центральных районах, но им придется думать, как платить сотрудникам, уже в третьем квартале, — говорит Беликов. — Если подрядчику по ремонту я еще могу предложить оплатить работы в 2021 году, то резать и так низкие зарплаты сотрудников нельзя». Такие муниципалитеты в итоге будут вести административную работу как орган власти, но без реализации большого числа программ.



На покрытие кассового разрыва муниципалитет в теории может взять у города кредит под 0,1% процента годовых. В действующем бюджете на эти цели заложено 68 млн рублей, в проекте корректировки — полмиллиарда. Но отдавать эти деньги все равно придется, тогда как роста доходов в ближайшее время у местных властей не предвидится. Еще один возможный способ, о котором говорит комитет, — использование остатков денежных средств с прошлых лет. Эти суммы на 1 января исчислялись где-то сотнями тысяч, где-то — десятками миллионов. В Литейном округе набралось более 100 млн, в МО «Смольнинское» — более 180 млн. Сколько заработали муниципалитеты в прошлом году, сколько потратили и сколько у них осталось — видно в таблице на сайте комитета финансов.

