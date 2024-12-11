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Город Спорт На Крестовском острове тестируют самый большой открытый бассейн в городе

На Крестовском острове тестируют самый большой открытый бассейн в городе

2 804
6 комментариев

Читатели «Фонтанки» обратили внимание, что в открытый бассейн, который строится рядом с «Катком у Флагштока» на Крестовском острове, налили воду — причем горячую. На фоне солнечного дня видно, как она парит.

Источник:

Как рассказали в пресс-службе АО «Зенит-Арена», сейчас в бассейне на Крестовском ведутся активные пусконаладочные работы, тестируются инженерные системы. Поэтому требуется наливать воду — она имеет температуру 23-28 градусов, что позволит в будущем эксплуатировать его круглогодично.

Ранее, на открытии «Катка у Флагштока» гендиректор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов сообщил, что бассейн откроют к лету 2025 года. В нем будет две чаши: большая, 50х25 метров, и малая, 20х10 метров. Бассейн строят на гидротехническом сооружении в акватории Финского залива. Посмотрите, как бассейн выглядит с высоты.

Источник:

В здании разместят оборудованные раздевалки и душевые, сауны, помещения для хранения инвентаря.

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Комментарии
8
Klaustrofobik
29 минут
Пир во время чумы.
282694747
27 минут
Можно вопрос? а на фига?
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