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Общество Госдума приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Госдума приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

628
13 комментариев

В Госдуме приняли закон о запрете принимать в школы не владеющих русским языком детей мигрантов. Об этом в среду, 11 декабря, сообщается в telegram-канале ГД.

Теперь перед тем как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком.

В сообщении уточняется, что в этом году Государственная дума приняла 14 федеральных законов, инициированных депутатами, целью которых является улучшение миграционной политики и противодействие нелегальной миграции в стране.

Кроме того, в декабре правительство России установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу, — 2950 рублей.

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Комментарии
13
Ну что начинается то?
6 минут
Зачем здесь их дети вообще??? Приехал, отработал, заплатил налоги и обратно!!! Приезжает строго под конкретного работодателя который полностью несёт ответственность за работника. А то приезжают как на сафари. Проходной двор..
alexadmin
9 минут
ДБЪ. Нужно не "не принимать" их в школу, а делать интеграционные классы с обучением русскому языку. Чтобы плодить более-менее разумных граждан, а не криминальные гетто.
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