Госдума приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

В Госдуме приняли закон о запрете принимать в школы не владеющих русским языком детей мигрантов. Об этом в среду, 11 декабря, сообщается в telegram-канале ГД.

Теперь перед тем как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком.