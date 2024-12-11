Госдума приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

В Госдуме приняли закон о запрете принимать в школы не владеющих русским языком детей мигрантов. Об этом в среду, 11 декабря, сообщается в telegram-канале ГД.
Теперь перед тем как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком.
В сообщении уточняется, что в этом году Государственная дума приняла 14 федеральных законов, инициированных депутатами, целью которых является улучшение миграционной политики и противодействие нелегальной миграции в стране.
Кроме того, в декабре правительство России установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу, — 2950 рублей.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.