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Город «Метрострой» не смог продать свой главный проходческий щит «Надежда»

«Метрострой» не смог продать свой главный проходческий щит «Надежда»

1 650
7 комментариев

Торги по продаже проходческого щита «Метростроя», который строит зеленую линию метро в Петербурге, не состоялись. Никто не пришел.

Протокол опубликован 11 декабря. Согласно ему, процедура не состоялась «в связи с отсутствием заявок на участие в торгах».

Двухпутный тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТМПК S-782 Herrenknecht) диаметром 10,6 метра выставляли на банкротные торги «Метростроя» по стартовой стоимости 1,376 млрд рублей. Этому предшествовала неоднократная переоценка имущества.

Второе название этого щита — «Надежда», это единственный двухпутный тоннелепроходческий комплекс в Петербурге. Он работал на строительстве зеленой и фиолетовой линий метро, а сейчас находится в аренде у «Метростроя Северной столицы» и прокладывает тоннель на продолжении Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Каменки».

Фонтанка» подробно рассказывала как об истории самой «Надежды», так и о коллизии с ее многократной переоценкой, в ходе которой стоимость щита колебалась от тысячи рублей до более чем миллиарда.

В данный момент «Метрострой Северной столицы» ожидает отгрузки первого из двух новых проходческих щитов производства «Обуховского завода». Это будут однопутные комплексы, их предполагается задействовать на коричневой линии метро.

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Комментарии
7
Отец Родной
31 минута
А чё биг Лау не купил себе, вместо лопаты на зиму?
родя звонарев
24 минуты
Ну что наши отбойный молотки и Стахановы закончились. Уберите германский щит. Они еще за северные потоки ответят.
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