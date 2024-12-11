«Метрострой» не смог продать свой главный проходческий щит «Надежда»

Торги по продаже проходческого щита «Метростроя», который строит зеленую линию метро в Петербурге, не состоялись. Никто не пришел.

Протокол опубликован 11 декабря. Согласно ему, процедура не состоялась «в связи с отсутствием заявок на участие в торгах».



Двухпутный тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТМПК S-782 Herrenknecht) диаметром 10,6 метра выставляли на банкротные торги «Метростроя» по стартовой стоимости 1,376 млрд рублей. Этому предшествовала неоднократная переоценка имущества.

Второе название этого щита — «Надежда», это единственный двухпутный тоннелепроходческий комплекс в Петербурге. Он работал на строительстве зеленой и фиолетовой линий метро, а сейчас находится в аренде у «Метростроя Северной столицы» и прокладывает тоннель на продолжении Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Каменки».