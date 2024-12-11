«Метрострой» не смог продать свой главный проходческий щит «Надежда»

Торги по продаже проходческого щита «Метростроя», который строит зеленую линию метро в Петербурге, не состоялись. Никто не пришел.
Протокол опубликован 11 декабря. Согласно ему, процедура не состоялась «в связи с отсутствием заявок на участие в торгах».
Двухпутный тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТМПК S-782 Herrenknecht) диаметром 10,6 метра выставляли на банкротные торги «Метростроя» по стартовой стоимости 1,376 млрд рублей. Этому предшествовала неоднократная переоценка имущества.
Второе название этого щита — «Надежда», это единственный двухпутный тоннелепроходческий комплекс в Петербурге. Он работал на строительстве зеленой и фиолетовой линий метро, а сейчас находится в аренде у «Метростроя Северной столицы» и прокладывает тоннель на продолжении Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Каменки».
Фонтанка» подробно рассказывала как об истории самой «Надежды», так и о коллизии с ее многократной переоценкой, в ходе которой стоимость щита колебалась от тысячи рублей до более чем миллиарда.
В данный момент «Метрострой Северной столицы» ожидает отгрузки первого из двух новых проходческих щитов производства «Обуховского завода». Это будут однопутные комплексы, их предполагается задействовать на коричневой линии метро.