А раньше стоил, как плоскогубцы. «Метрострой» собрался продавать свой главный проходческий щит

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проходческий щит «Надежда», который сейчас пыхтит 30 метрами ниже Туристcкой улицы, после всех ремонтов и злоключений обрел приличную цену. «Метрострою Северной столицы», судя по всему, придется выкупать его примерно за миллиард. Это не считая того, что он уже потратил на приведение сильно потрепанной техники в порядок. Но копать надо.





Результаты оценки опубликованы 27 мая, проводило ее ООО «Бенефит» в феврале 2024 года. Зачем — не секрет. «Метрострой» банкрот, его имущество распродают на торгах с переменным успехом. Дошла очередь и до главного технологического актива: немецкого проходческого комплекса ТМПК S-782 производства Herrenknecht. Он единственный, благодаря своему диаметру в 10,3 метра, сейчас может строить (и строит) двухпутные тоннели. Остальные щиты — раза в два меньше и прокладывают однопутные. В миру этот комплекс известен как «Надежда».



Что это за щит такой Контракт на поставку S-782 Herrenknecht «Метрострой» заключил в 2012 году, спустя год его собрали и испытали. Его специфика — возможность работать в связных грунтах с высоким содержанием глины, суглинков и ила. Именно «Надежда» прокладывала двухпутные тоннели на фиолетовой линии до «Шушар» (5,3 км), а также зеленой — до «Беговой» (3,7 км). Вот так, например, падала под ее натиском последняя стенка на «футбольном» участке метро — на «Приморской».



предоставлено «Метростроем»





В 2019 году, незадолго до банкротства «Метростроя», «Надежда» уехала в Москву, на стройку участка от «Кунцевской» до «Давыдково», где прошла еще более 3 км. Когда крах компании таки случился, а ее место на позиции главного подрядчика города занял ее же основной кредитор «Метрострой Северной столицы», он сразу начал готовить возвращение щита в Петербург. «Надежду» он взял у своего должника в аренду, решая сразу две проблемы. Первая — получить профессиональную, пусть и очень изношенную технику. Вторая — получить повод перевести «Метрострою» денег, чтобы тот мог выплатить зарплатные долги рабочим, которые переходили в МССС и рассчитывали закрыть вопрос с этими хвостами.



Затем началась эпопея со срочной санацией — то есть приведением щита в порядок, он был очень плох после всех петербургских и московских пробегов. На тот момент за спиной было более 12 км, остаточного ресурса у машины было 8–12%. МССС раз за разом искал подрядчика, но подписание договора срывалось. Специфики добавляла геополитическая обстановка: официально привезти немецкие комплектующие казалось задачей не вполне решаемой. В итоге контракт все же заключили с «ВО Машиноимпорт» в октябре 2022 года. По итогам капремонта щиту определили новый ресурс — в 4,6 км, а экспертиза предрекла ему не менее двух лет эксплуатации.



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После этого проходческий комплекс собрали в стартовом котловане на Туристской улице, чтобы строить продолжение зеленой линии от «Беговой» через «Богатырскую» к «Каменке». Начали с тестовой проходки, а потом комплекс уже планово пополз на север. К началу года, как говорится в отчете оценщика, прошли 600 метров, план — идти по 250 в месяц. Достроить участок должны в 2028 году.

комитет по развитию транспортной инфраструктуры

А откуда миллиард? «Метрострой Северной столицы» арендовал и продолжает арендовать большое количество техники и недвижимости «Метростроя», все это он использует для строительства подземки. В Смольном неоднократно указывали на то, что новая компания — тем более с контрольным пакетом в руках города — должна уже принять все ей нужное в собственность. Но так как кредиторов у банкротного «Метростроя» множество, а общая сумма требования уходит за 10 млрд, сделать это можно только на торгах. Сразу после инвентаризации имущества конкурсного управляющего в «Метрострое» со скандалом (а позже — и с уголовными делами) сменили.



Новый конкурсный Алексей Кузнецов начал распродажу. Наибольший интерес вызывают производственные площадки (часть выкупает МССС, часть — застройщики под жилье, часть пока не нашла покупателя). Что касается оборудования, то практически единственным претендентом на узкоспециализированную технику является именно «Метрострой Северной столицы».



Из всех методов оценки рыночной стоимости для «Надежды» ООО «Бенефит» выбрало затратный. Сравнительный ему не подошел, так как рынок идентичного и аналогичного оборудования в России ограничен, предложения единичны — то есть сравнивать не с чем; на зарубежных площадках информации больше, но надо делать письменные запросы о ценообразующих факторах, «что не представляется возможным в санкционных условиях». Так называемый доходный метод требует прогноза: какую часть прибыли будет приносить именно этот агрегат, или хотя бы — за сколько его можно сдать в аренду; информации не хватает и для этого.



А вот затратный метод — самое то, считает оценщик, раз мы говорим об уникальном оборудовании под конкретный проект (зеленую линию метро). Для начала надо посчитать, во что обойдется воспроизводство или замена оборудования. Оценщик взял учетную стоимость, по которой «Метрострой» когда-то ставил «Надежду» на баланс: 28 млн евро или 1,1 млрд рублей (тогда евро стоил порядка 40 рублей, а на дату оценки — под 98). После этого — добавил подорожание в этой отрасли в Германии (в 1,27 раза), увеличение расходов на СМР, таможенные процедуры, дополнительное оборудование, пересчитал по новому курсу и получил, что сейчас бы такой щит стоил 3,871 млрд рублей.



Теперь надо учесть накопившийся износ у конкретного щита. Функциональный износ (то есть концептуальное устаревание) приняли за ноль, так как техника современная. Внешнее обесценивание посчитали тоже как нулевое, хотя отметили: щит принадлежит компании с российской юрисдикцией, попадающей под санкции США, ЕС и Канады. Это беспрецедентная ситуация, пишет оценщик, так как невозможно рассчитывать на регламентное техобслуживание от производителя. Однако «ВО Машиноимпорт» заявляет, что ремонт выполняет собственными силами, а запчасти частично идут по параллельному импорту из Китая, частично изготавливаются в Петербурге.



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Физический износ посчитали от состояния главного подшипника комплекса (вращающегося режущего ротора). С использованием различных формул оценщик приходит к выводу, что к моменту капремонта в 2022–2023 году износ составил 62%. Еще 13% щит наработал после реинкарнации. Всего — 74,45%, осталось чуть более 25%. Так что реальная рыночная стоимость щита — это лишь четверть от его теоретических 3,871 млрд — то есть 989 млн рублей. Много или мало

Кто-то может сказать, что продавать такую уникальную технику за 25% от стоимости «нулевого» щита — это расточительство. Но здесь как нигде применима фраза — это как считать. Прошлым летом «Фонтанка» писала, что еще при предыдущем конкурсном управляющем была проведена оценка пяти крупнейших производственных площадок «Метростроя». Ее делало ООО «Северо-западное бюро экспертизы и оценки». Тогда пытались формировать единый лот для продажи (потом от этой идеи отказались), и в отчет включали все — от земли и зданий до мебели и ноутбуков.



Площадку на Маршала Говорова, 39, которую позже купил «Метрострой Северной столицы», тогда целиком оценили в 2,4 млрд, причем подавляющая часть этой стоимости приходилась именно на движимое имущество. Именно в расчетной таблице на этот объект тогда притаился ТПМК S-782. Он проходил по категории «прочие машины и оборудование» и был оценен — внимание — в 1 тысячу рублей.



Однако надо подчеркнуть, что в графе «метод оценки» стояло: по условной стоимости. Точно так же тысячу «стоили», к примеру, автомобиль Renault Master, фургон Ситроен Jumper, Ford Transit. В ту же сумму как бы вставали электрические счетчики, трансформаторы, стремянка в три ступеньки, динамометры, кондиционеры, автопогрузчики, ковочные машины, тюбингоукладчики, насосы, лебедки, контейнеры, плоскогубцы и много всего другого — всего 600 наименований. Сейчас сложно сказать, собирался ли кто-то продавать их за такие деньги. В пояснении к отчету написано: «Стоимость объектов, по которым отсутствует информация о балансовой стоимости, принималась равной стоимости по данным бухгалтерского учета. Стоимость объектов, по которым информация о стоимости балансовой или по данным бухгалтерского учета отсутствует, принималась как условная в размере 1 000 руб.».



В новом отчете об оценке сразу оговорено: «результаты могут быть использованы исключительно для принятия управленческого решения о купле-продаже объекта». Рыночная цена — это «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке». Вот и все. Никто не обязан продавать по этой стоимости, никто не обязан покупать.



Алексей Кузнецов рассказал «Фонтанке», что ждет согласования Росимущества, а затем предполагается продажа щита «Надежда». Насчет покупателя особой интриги нет, но «Фонтанка» задала вопрос «Метрострою Северной столицы». Там ответили, что компании «необходимо приобретение части оборудования и техники ОАО «Метрострой»». «На эту статью расходов заложены средства. Компания уже выкупила часть оборудования: несколько проходческих щитов диаметром 5,6 м, крупногабаритные буровые установки, краны, породопогрузочные машины и др.», — добавили там, как можно заметить, не обмолвившись о «Надежде» в 10,3 метра, которая и так уже работает на объекте предприятия.



Сейчас МССС, помимо зеленой линии, ведет проходку коричневой линии в сторону «Каретной». Это два однопутных тоннеля, по каждому из которых навстречу друг другу должны идти по два щита. Сейчас работают только старые, произведенные на Ясиноватском заводе в 1989 году. К ним должны присоединиться два новых, которые, впервые в своей истории, по заказу «Метростроя Северной столицы» и на деньги города изготавливает «Алмаз-Антей». Недавно МССС объявил конкурс на покупку еще одного однопутного щита Herrenknecht, что характерно — примерно за 900 млн.

Оценщик в своем отчете дает обзор рынка проходческих комплексов для тоннелей в России. Среди прочего, там есть такое: «В области производства тоннелепроходческих механизированных щитовых комплексов доля импорта практически составляет 100%. Это означает полную зависимость отечественного транспортного тоннелестроения и метростроения от поставок зарубежных фирм». При этом подчеркивается, что в России солидная промышленная база и порядка 50 предприятий, где можно развернуть производство.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»