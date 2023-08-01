Ищите 8 миллиардов. Новый «Метрострой» устал арендовать старый, но сделать ничего не может

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бренное тело старого петербургского «Метростроя» тянет на 8 миллиардов, посчитали оценщики. Его преемнику еще осенью сказали, что пора бы вступать в права владения, но он по-прежнему «живет в съемной квартире».



Отчет об оценке рыночной стоимости всего имущества «Метростроя» появился в общем доступе в конце июля. Проводило ее «Северо-Западное бюро экспертизы и оценки», обобщая ситуацию на 10 февраля 2023-го. Если коротко: у некогда городского монополиста, который уже несколько лет не у дел и в банкротстве, по-прежнему есть за душой 8 миллиардов и земля под застройку.



Банкротство История банкротства «Метростроя» перешла в активную фазу после футбольных событий 2017–2018 годов, к которым компания строила стадион и новые станции метро. После иска налоговой с инспекцией сперва заключили мировое соглашение, однако затем, уже в рамках второго дела, суд отменил его, дела объединили. В итоге в 2021 году «Метрострой» был признан банкротом. Основным кредитором, за счет выкупа долгов, стал «Метрострой Северной столицы», совместная компания ВТБ и города, наиболее заинтересованная в специализированной технике и площадках «Метростроя». Все это ей нужно для нового строительства, как и рабочие, которые как раз в МССС уже перешли.



Банкротное дело «Метростроя» на сайте арбитража выглядит как нагромождение вкладок, где любое, даже самое незначительное ходатайство проходит несколько инстанций. Пересказать этот сериал невозможно, да и просто отследить сюжет тяжело: слишком много кредиторов и тех, кто стремится войти в их число; параллельно бывших собственников пытаются привлечь к субсидиарной ответственности; а они, в свою очередь, хотят развернуть банкротство, для которого, по их мнению, не было оснований. Год назад назначенный изначально конкурсный управляющий Светлана Судья просто вышла из дела, объяснив это «тяжелой процедурой». После нее банкротством руководит Андрей Мариничев. Как известно, главная забота любого конкурсного — кредиторы, а кто является крупнейшим кредитором «Метростроя», уже говорилось выше.



Если отталкиваться только от отчета, то выходит, что, даже продав все имущество по рыночной цене за 8 млрд, расплатиться со всеми кредиторам не удастся. В одном из последних отчетов о собрании кредиторов говорится, что в нем принимали участие стороны с суммой требований 9,174 млрд, и это составляло лишь 89,6 % от всего включенного в реестр. Судя по этим выкладкам, общий объем требований уходит выше 10,2 млрд рублей.



Оценка Отчет — это несколько сотен страниц, с детальным разбором всего, что осталось у «Метростроя», характеристиками и фотофиксацией. Что из себя представлял имущественный комплекс предприятия в 2019 году, когда оно уже отчетливо валилось на бок, «Фонтанка» рассказывала. Судя по всему, изменилось в этом немного. Крупнейший актив, по расчетам оценщиков, — собственный завод ЖБИ на Ново-Никитинской. Комплекс по адресу Ново-Никитинская, 17 потянет на 3,050 млрд рублей: производственные корпуса, склады цемента и готовой продукции, бетоносмесительный цех (общая площадь зданий — 25 тысяч квадратов), сама земля плюс тысяча с лишним позиций движимого имущества — от платформ и вагонов до спецтранспорта, экскаваторов, кранов и бытовой техники. Вторая площадка на Ново-Никитинской, 3 — это участок, производственные и административные корпуса (площадь 9 тысяч квадратных метров) и еще 120 движимых объектов; оценивается все это богатство в 1,790 млрд.



На Маршала Говорова, 39 всегда находилось метростроевское Управление механизации. Рыночная стоимость комплекса — 2,367 млрд: склады, корпуса, компрессорная станция, несколько нежилых зданий без указанной цели использования, земля, общая площадь — 16,7 тысяч квадратов. Но львиная доля полученной суммы приходится на 3 тысячи позиций движимого имущества — почти 1,9 млрд.



Производственно-складской комплекс на Витебском, 109 — это еще 16 тысяч квадратных метров недвижимости, не считая складов открытого хранения, и буквально мелочь по «движимости» — всего полсотни наименований. Оценка рыночной стоимости — 561 млн. И 238 млн — Рощинская, 24, где всегда находилось Горно-строительное управление: механические цеха, гаражи-кузницы (общая площадь — 7,5 тысяч квадратов) и немного мебели и техники.



На выходе получается следующее: недвижимость на 5,570 млрд рублей и движимое имущество на 2,438 млрд в сумме дают 8 млрд с копейками. Эта оценка базируется на том, как эксперты увидели рынок недвижимости и экономическое развитие Петербурга в целом: например, участки на Ново-Никитинской, по их мнению, «имеют потенциал к возможному редевелопменту», под которым понимают «снос существующих объектов капитального строительства, изменение ВРИ земельных участков и осуществление развития земельных участков под реализацию проекта строительства многоквартирной жилой застройки». В отличие от трех других адресов — там от производственно-складской судьбы не уйдешь.



Важно: насколько можно судить, проходческие щиты — главное технологическое орудие сооружения тоннелей — в итоговую сумму не вошли, за исключением одного (он предназначен для наклонных тоннелей под эскалаторы и оценен в 547 млн рублей). При этом в отчете признают, что именно щиты являются «наиболее значимой по стоимости частью оцениваемых машин». Но оценщик должен иметь хоть какое-то обоснование для выводов, а здесь ситуация такая: первичного рынка нет, так как «оборудование является узкоспециализированным и уникальным — создается под требования заказчика в индивидуальном порядке»; на вторичном оно почти не представлено — «имеются единичные предложения, но информация о ценах носит закрытый характер»; «рынок аренды сопоставимого оборудования отсутствует или не развит».



Аренда Насчет последнего утверждения можно отметить: никто так не развивает рынок аренды «сопоставимого оборудования», как сам «Метрострой» и МССС. Последнему пришлось взять «на прокат» знаменитую «Надежду» — комплекс Herrenknecht, который вернулся к обанкроченному владельцу после командировки в Москву. Cейчас, после противоречивой истории санации, он уже собран в стартовой камере на Туристской улице и даже запущен в тестовом режиме, скоро должен начать прокладку двухпутного тоннеля в сторону «Каменки».



«Надежда» в аренде с 2021 года. «Фонтанка рассказывала, в каких условиях это происходило: МССС искал юридическое обоснование для перевода средств «Метрострою», чтобы тот мог погасить долги перед своими бывшими рабочими (они к тому времени перешли в «Метрострой Северной столицы» и принесли с собой свое недовольство). В итоге щит арендовали на 2 года, денег как раз на все хватило. Однако в рыночном смысле все это выглядит зыбко: вы берете технику, за большие деньги приводите ее порядок, запускаете на объект, а потом срок аренды истекает, конкурсный управляющий объявляет распродажу имущества банкрота и вас на торгах обыгрывает «Мосинжпроект»? Чтобы сохранять уверенность, надо быть крупнейшим кредитором собственника оборудования и иметь взаимопонимание с конкурсным.



Кроме «Надежды» и «наклонного» щита, у «Метростроя» было еще четыре комплекса диаметром 5,6 метра для однопутных тоннелей. МССС использовал их на оранжевой и коричневой линиях, и тоже в аренду. Снимает компания и офис старого «Метростроя» на Загородном и много еще чего. «Мы говорим об аренде, и с точки зрения кредиторов это выгодная история. Оборудование еще не принадлежит кому-то новому, а уже приносит доход компании, причем мы даем хорошую ставку арендной платы, потому что нам оборудование это нужно», — говорил в конце 2021-го тогдашний глава КРТИ Андрей Левакин.



Кредиторам, может быть, и выгодно. Но «Фонтанка» знает, что в конце прошлого года, когда стало понятно, что «Метрострой Северной столицы» уходит в глубокий минус (под 5 млрд по итогам 2022-го), от профильного вице-губернатора на имя главы города ушло письмо. В нем говорилось о трех факторах убыточности: нереальные контрактные цены, оторванные от рынка; избыточная кредитная нагрузка, проценты по которой не покрываются сметной прибылью; слишком большие расходы на оплату труда административно-управленческого и инженерно-технического персонала.



Первый вопрос предлагали решать корректировкой документации, и это, пожалуй, наименьшая проблема.



Второй — досрочным погашением кредитов перед ВТБ и «Таск» (ранее крупнейший кредитор «Метростроя») на 6,2 млрд — это должно было в итоге сэкономить под 7 млрд, если считать до срока погашения долга. «На стартовом этапе АО «МССС» привлекло кредитные средства для оперативного развёртывания производственных мощностей и их последующего наращивания, — подтвердили «Фонтанке» в компании. — На текущий момент компания успешно снизила финансовую нагрузку, погасив тело кредита и проценты».



Третий — путем оптимизации персонала.



Остальные пункты — это настоятельная рекомендация выкупить уже наконец имущество у «Метростроя» и перестать тратиться на аренду.



Выкуп

Если конкретно, то за 767 млн нужно было выкупить «Надежду», а еще за 706 млн — другое горно-проходческое оборудование, которое находилось в залоге у «ФК Открытие».



4,512 млрд — это прочее оборудование и техника «Метростроя» и «СМУ-9 Метрострой», необходимые для исполнения контрактов.



3,370 млрд — это так называемый единый производственно-технологический комплекс: ровно те офисные, складские и производственные площадки, которые перечислены в отчете об оценке, вместе с движимым имуществом и зданием на Загородном. Их аренда обходилась МССС в 386 млн рублей. Насколько можно судить по этим цифрам, смольнинская оценка имущества принципиально отличается от экспертной в меньшую сторону. Во-первых, возможно, МССС не нужны были все позиции, перечисленные в отчете. Во-вторых, конкурсный управляющий должен продать имущество как можно дороже, и в его случае речь именно о рыночной цене (включающей возможности реновации, жилого строительства и прочего, что «Метрострою Северной столицы» чуждо).



Все эти расходы на выкуп вошли в бюджет города как субсидия МССС, да и вообще метростроение не может пожаловаться на прижимистость финансового блока. «Раскоряка» (термин-подарок метростроителям от губернатора) в том, что ты можешь быть крупнейшим кредитором, но это не делает тебя единственным. Никакой массовой распродажи банкротного имущества «Метростроя» на торгах, которой ждет МССС, не случилось, рекомендации даже близко не выполнить в тех объемах, на которых стоит губернаторское «согласовано».



Как рассказали «Фонтанке» в «Метрострое Северной столицы», «на текущий момент за счет бюджетных и собственных средств компании АО «МССС» выкупило более 300 позиций оборудования и техники, которые реализовывались на торгах конкурсными управляющими». «В частности, мы говорим о тоннелепроходческом комплексе диаметром 5,63, тюбингоукладчиках, различных видах кранов и другой строительной техники, — уточнили в пресс-службе. — Компания также рассматривает покупку производственных площадок и другого недвижимого имущества ОАО «Метрострой» после того, как они будут выставлены на торги».



Предприятие «ведет планомерную работу по формированию собственной производственно-технической базы», подчеркивают там, имея в виду, очевидно, и контракт с «Обуховским заводом» на изготовление новых щитов. «Для реализации программы были выделены бюджетные инвестиции в 2021 и 2022 году. Средства направляются на приобретение новой техники, выкуп оборудования и производственных площадок и недвижимости, которые выставляют на торги конкурсные управляющие ОАО «Метрострой» и его дочерних предприятий», — говорит МССС.



«Фонтанка» попыталась задать вопросы относительно планируемых (или нет) торгов самому конкурсному управляющему Андрею Мариничеву. Он разговаривать отказался.



Разговор об аренде и выкупе возникает на фоне крайне скромных объемов нового строительства. МССС достраивает коричневые и оранжевые станции за «Метростроем», готовится прокладывать Невско-Василеостровскую линию, но 89 объектов метрополитена, обещанные руководством города. пока просматриваются только на бумаге. Фактическое освоение средств заставило город сократить планы по финансированию на 2023 год, а в апреле губернатор на заседании правительства заявил: «Банки ставили нам условия, городу, что — ребята, вы заплатите все долги по «Метрострою» и мы дадим вам оборудование в аренду. Откровенно говоря, это устарелое оборудование, а щит «Надежда» разукомплектован. Другие щиты в «полуудовлетворительном» состоянии, они старые, поношенные. Мы у «Алмаз-Антея» заказали новый проходческий щит, но на его изготовление потребуется где-то полтора года. Мы сегодня арендуем у банков по коммерческой цене».