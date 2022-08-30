«Связано с тяжелой процедурой». Главный по банкротству петербургского «Метростроя» уходит с должности

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Светлана Судья подала в суд заявление об освобождении ее от должности. Банкротное дело ее, судя по всему, утомило.
По данным «Фонтанки», заявление было направлено 29 августа. На вопрос, с чем это может быть связано, сама Судья ответила «Фонтанке»: «С достаточно тяжелой и сложной процедурой». На уточнение, означает ли это, что она устала от банкротства «Метростроя», управляющая ответила тоже вопросом: «Ну а как вы думаете?»
Многолетний подрядчик по строительству метрополитена в Петербурге был признан банкротом осенью 2021 года, после нескольких лет кризиса. Главным кредитором в реестре после выкупа долгов стало новое городское предприятие «Метрострой Северной столицы». Другие участники процесса подают десятки ходатайств и заявлений, пытаются оспаривать решения, которые принимались на собраниях кредиторов, жалуются на решения конкурсного управляющего. Акционеры пытались отменить и само решение о банкротстве. На данный момент общий размер требований в реестре — 9,3 млрд рублей, а имущество компании оценивается в 11,5 млрд. При этом ее сотрудники перешли на работу в «Метрострой Северной столицы», у него же в аренде находится часть помещений и имущества «Метростроя».
«Фонтанка» рассказывала, что еще при временном управлении было подано ходатайство по привлечению к субсидиарной ответственности бывших директоров компании — отца и сына Александровых, на их имущество на сумму 6,8 млрд рублей наложили арест. Однако и к самому Смольному, как следует из внутренних документов транспортного блока, может быть предъявлено аналогичное требование со стороны Россельхозбанка, чью банковскую гарантию заказчик ранее распаковал в связи с неисполнением контракта на Красносельско-Калининскую линию. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».