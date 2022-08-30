«Связано с тяжелой процедурой». Главный по банкротству петербургского «Метростроя» уходит с должности

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Светлана Судья подала в суд заявление об освобождении ее от должности. Банкротное дело ее, судя по всему, утомило.



По данным «Фонтанки», заявление было направлено 29 августа. На вопрос, с чем это может быть связано, сама Судья ответила «Фонтанке»: «С достаточно тяжелой и сложной процедурой». На уточнение, означает ли это, что она устала от банкротства «Метростроя», управляющая ответила тоже вопросом: «Ну а как вы думаете?»

