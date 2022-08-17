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    Суд отправил в СИЗО вице-губернатора Ленобласти Сергея Харлашкина

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    2 комментария

    Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу бывшего главу КРТИ Петербурга и экс-директора «Метростроя» Сергея Харлашкина, обвиняемого по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»). Об этом 17 августа сообщает пресс-служба суда.

    Меру пресечения чиновнику избрали до 15 октября.

    Фото: пресс-служба Басманного суда
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    Ранее «Фонтанка» рассказывала, в чем обвиняют бывшего председателя петербургского КРТИ (и нынешнего вице-губернатора Ленобласти) Сергея Харлашкина и экс-главу ДТС Вячеслава Урусова. Следствие считает, что они превысили полномочия, одобрив в 2019 году нецелевые выплаты со спецсчета «Метростроя», который был предназначен исключительно для оплаты работ по строительству Красносельско-Калининской линии. В итоге часть аванса от города оказалась не освоена, ее закрывал по банковской гарантии Россельхозбанк. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Фото: пресс-служба Басманного суда

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    Комментарии 2

    paniker17 Авг 2022 в 21:29
    Сесть рядом с ним должен кто его назначил ,на должность вице губернатора,причём 2 два раза дольше.
    +0−0
    piterez17 Авг 2022 в 21:01
    Да здравствует российский суд - самый гуманный в мире!
    +0−0
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