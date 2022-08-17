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    Вместе с Харлашкиным в превышении полномочий обвиняется экс-глава петербургской дирекции транспортного строительства

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    Следственный комитет 17 августа подтвердил фабулу уголовного дела в отношении бывшего председателя КРТИ Сергея Харлашкина, которую излагала «Фонтанка». Вместе с ним по делу проходит бывший подчиненный.

    Как сообщает СК 17 августа, вместе с Харлашкиным обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено экс-главе дирекции транспортного строительства Вячеславу Урусову, это подвед КРТИ, выступающий заказчиком на строительстве метро и дорог. Сам Урусов покинул должность в 2020 году.

    Сейчас Урусов и Харлашкин задержаны, следствие намерено ходатайствовать об аресте.

    Как и рассказывала «Фонтанка», суть обвинения в том, что фигуранты якобы согласовали нецелевые платежи со спецсчета «Метростроя» в Россельхозбанке, откуда деньги должны были идти только на оплату работ по строительству подземки. В итоге аванс оказался не освоен, а 1,4 млрд из него по банковской гарантии по нему после расторжения договора и банкротства «Метростроя» ДТС взыскало с того же Россельхозбанка. Подробнее – в материале «Фонтанки».

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