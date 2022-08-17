Уголовка с гарантией. Харлашкину вменили трудные решения тяжелых времен «Метростроя»

Бывший глава КРТИ и экс-директор «Метростроя» Сергей Харлашкин обвиняется в превышении полномочий. На его нынешнем месте работы — в правительстве Ленобласти — пока не беспокоятся. Может, оно и правильно. Все это похоже на приглашение к диалогу.





Вице-губернатора Петербурга Сергея Харлашкина накануне увезли в Москву, на разговор в СК. Разговор быстро превратился в предъявление обвинения. Сначала казалось, речь о его недолгом директорстве в «Метрострое». Оказывается, все еще древнее.



Как сообщала «Фонтанка», Харлашкину вменяют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями, а трамплином для уголовного дела стала жалоба могучего Россельхозбанка, главой которого еще недавно был Дмитрий Патрушев. Он, прямо скажем, был не главным партнером «Метростроя», но на перегон коричневой линии от «Казаковской» до «Путиловской» гарантию давал именно РХСБ — на 5,9 млрд рублей. Сам контракт, напомним, заключили еще в 2015 году, и если планы по запуску станций в 2024 году снова не сдвинутся, он лишь немного не доживет до своего 10-летия.



Соответственно, банк заключил с «Метростроем» договор на банковское сопровождение и открыл счет, который был предназначен исключительно для финансирования стройки — авансов и оплаты выполненных работ; так оно и делается, если уж ты гарантируешь партнера на 6 млрд. И в какой-то момент в 2019 году «Метрострой» принес в банк реестр платежей, которые явно в этот круг не входили, о чем РХСБ уведомил заказчика — комитет по развитию транспортной инфраструктуры: смотрите, мол, тут нецелевое расходование бюджетных средств, вмешайтесь. А те — включая тогдашнего председателя КРТИ Харлашкина — не вмешались, а наоборот, согласовали эти платежи, миллионов на 300 с хвостиком. То есть аванс на стройку метро в этом объеме ушел в сторону.



В итоге, когда «Метрострой» дошел до банкротства, сумма неотработанного аванса составляла по коричневому контракту почти полтора миллиарда рублей, и кто ее оплатил? Правильно, РХСБ, банковскую гарантию которого вскрыл заказчик — Дирекция транспортного строительства, подвед комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Здесь, наверное, Россельхозбанк удивился окончательно. Судя по базе арбитража, недавно он подал иск о возмещении ущерба к КРТИ, ДТС и комитету имущественных отношений; «Метрострой» — как третье лицо. Уголовная составляющая в этом смысле выглядит как сигнальная попытка — обратите внимание, мы тут серьезно, не надо было гарантию-то вскрывать.



Надо, впрочем, понимать, что следствие идет по формальному пути, а на неформальном видно — средства со спецсчета не ложились в чей-то частный карман: компания закрывала задолженности перед банками и, что важнее, перед налоговой инспекцией, которая тогда банкротила предприятие, но с которой удалось договориться о мировом соглашении. Это потом уже в рамках второго банкротного иска мировое отменили и два дела объединили в одно — похоронное для «Метростроя».



Здесь нужно помнить, чем был «Метрострой» в 2019 году. Валиться на бок компания начала еще в 2018 году, незадолго до запуска новых станций зеленой линии и ЧМ-2018. Проблемы были в самой головной структуре, и в дочках, и у формально сторонних субподрячиков, уже тогда к делу подключалась прокуратура. Мало того что сроки срывались, звучало страшное слово «забастовка», причем речь шла об остановке проходки тоннелей на оранжевой линии, что всегда означает технологические трудности. Накануне президентских выборов — в самый не подходящий с политической точки зрения момент — забастовка и правда началась. Была экстренно создана специальная группа и сформирован механизм: тогда приставы направили в банк «Санкт-Петербург» постановление о первоочередном перечислении средств именно на зарплаты с арестованных счетов СМУ-11: комиссия по трудовым спорам удостоверяла каждый документ, возбуждались исполнительные дела, деньги распределялись — с участием городского казначейства.

