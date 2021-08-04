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Эпоха подземных переворотов. Руководители «Метростроя» отстраняют друг друга от управления

Гендиректор «Метростроя» Петербурга отменил доверенность своего возможного сменщика

Генеральный директор петербургского «Метростроя» Иван Каргин сообщил об аннулировании доверенности своего заместителя Алексея Старкова. Ранее Смольный именно Старкова хотел видеть во главе предприятия вместо Каргина, которого пытается отстранить.

По данным «Фонтанки», рабочее письмо за подписью Каргина датируется 3 августа. В нем он сообщает об отмене с 30 июля доверенностей, которые в августе 2020 года были выданы на имя Алексея Старкова. Напомним, именно эти доверенности, которые выдавал уходивший гендиректор Сергей Харлашкин, позволили Старкову исполнять обязанности руководителя в течение нескольких месяцев и подписывать документы.

В пресс-службе «Метростроя» не смогли дать оперативный комментарий.

В начале 2021 года после затяжного корпоративного конфликта у «Метростроя» все же появился совет директоров, врио гендиректора (а потом и директором) стал Иван Каргин, бывший зампредседателя КРТИ. Старков остался заместителем и главным инженером. В июле стало известно, что Смольный как акционер намерен поддержать возвращение Старкова в кресло руководителя. На этой неделе председатель совета директоров и замглавы КИО Алексей Герман уведомил Каргина о его временном отстранении в связи с отсутствием верно оформленного допуска к гостайне. В пресс-службе предприятия заявили, что считают это решение необоснованным, Каргин остается на своем рабочем месте.

«Метрострой» находится в процедуре наблюдения, на 31 августа назначено заседание суда, где с высокой долей вероятности будет введено конкурсное производство. Предполагается, что сотрудники предприятия и техника перейдут к «Метрострою Северной столицы», учредителями которого являются город и ВТБ. Именно он должен получить статус единственного поставщика и стать новым генподрядчиком по строительству петербургского метро. Недавно МСС выкупил право требования большей части задолженности «Метростроя» перед кредиторами.

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Комментарии (7)

266115380
>>отстраняют друг друга от управления

Я бы написал не от управления, а от кормушки.
Игорь Титов
как я понял , что метро никто не роет, а деньги исправно пилятся
Петр Петров
Вы когда строить начнете новые станции!!!??? Пипидастры
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