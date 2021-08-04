Эпоха подземных переворотов. Руководители «Метростроя» отстраняют друг друга от управления

По данным «Фонтанки», рабочее письмо за подписью Каргина датируется 3 августа. В нем он сообщает об отмене с 30 июля доверенностей, которые в августе 2020 года были выданы на имя Алексея Старкова. Напомним, именно эти доверенности, которые выдавал уходивший гендиректор Сергей Харлашкин, позволили Старкову исполнять обязанности руководителя в течение нескольких месяцев и подписывать документы.

В пресс-службе «Метростроя» не смогли дать оперативный комментарий.



В начале 2021 года после затяжного корпоративного конфликта у «Метростроя» все же появился совет директоров, врио гендиректора (а потом и директором) стал Иван Каргин, бывший зампредседателя КРТИ. Старков остался заместителем и главным инженером. В июле стало известно, что Смольный как акционер намерен поддержать возвращение Старкова в кресло руководителя. На этой неделе председатель совета директоров и замглавы КИО Алексей Герман уведомил Каргина о его временном отстранении в связи с отсутствием верно оформленного допуска к гостайне. В пресс-службе предприятия заявили, что считают это решение необоснованным, Каргин остается на своем рабочем месте.

