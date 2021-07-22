Короли подземелья. «Метрострой Северной столицы» берет под контроль банкротство своего предшественника

Информация о ходатайстве компании «Метрострой Северной столицы» (МСС) опубликована в картотеке арбитражных дел. Подробностей не приводится, но звучит главное: «О замене стороны ее правопреемником (процессуальном правопреемстве)». Проще говоря, МСС становится одним из кредиторов «Метростроя». «Фонтанка» узнала, что в эту армию совместное предприятие Смольного и ВТБ принято сразу в чине генерала.



О том, что «Метрострой Северной столицы» не будет стоять в стороне от банкротства своего предшественника, говорилось давно : иначе бы техника и прочее имущество «Метростроя» разбежалось по чужим рукам, ищи потом эти проходческие щиты. Для выработки юридической стратегии МСС, по его словам, понадобился даже специальный подрядчик. Судя по всему, он мудрствовать не стал.



По данным «Фонтанки», заявление о процессуальном преемстве — а проще говоря, о замене кредитора — подано в середине июля. Авторов несколько: собственно старый и новый «Метрострои», арбитражный управляющий должника Григорий Авдеев и тот самый кредитор, который самоустраняется, — ООО «Таск».



«Фонтанка» подробно рассказывала о запутанной истории двух банкротных дел в отношении «Метростроя». По одному из них первичное заявление подавала компания «Ариэль Металл», но его оставили без рассмотрения. Зато приняли заявление «ЭМ-Кабель» — его правопреемником в процессе и стало ООО «Таск». Эта небольшая компания в итоге оказалось лоцманским судном, которое повело по бурным водам банкротства других кредиторов, несравнимо более крупных: о том, как толкались у одра «Метростроя» АБ «Россия» и Газпромбанк, можно почитать здесь. Для сравнения: «Таск» требовал с должника 390 млн рублей, АБ «Россия» — 3,3 млрд, «Открытие» — 800 млн.



Заявление «Таска» в феврале 2020 года было удовлетворено, в «Метрострое» ввели процедуру наблюдения. Позднее это банкротное дело объединили со вторым, которое в свое время стартовало с претензий ФНС.



По данным «Фонтанки», в начале июля именно у «Таска» «Метрострой Северной столицы» выкупил право требования долгов с «Метростроя» по договору цессии (или уступки). Зачем МСС занимать место рядового в сомкнувшемся строю кредиторов, не совсем ясно, если не знать предысторию. Дело в том, что «Таск» к моменту сделки подошел не с изначальной борсеткой, а с огромным чемоданом.



Еще в далеком ноябре 2019 года он по такой же цессии выкупил у банка «Россия» право требований к «Метрострою» на те самые 390 млн рублей, после чего зашел в банкротное дело и принял эстафету у «ЭМ-Кабель». Однако главный шаг сделан совсем недавно — 5 июля: «Таск» двумя частями забрал у «России» и остальные долги «Метростроя» перед банком (на 3,17 млрд и 204 млн рублей). Это практически повторяет сумму тех запросов АБ «Россия», которые суд уже «признал». Таким образом, всего «Таск» аккумулировал у себя в портфеле 3 млрд 709 млн рублей, которые включены в реестр требований; после чего уступил это богатство МСС.



«На собрании акционеров было принято решение выкупить права требований кредиторов ОАО «Метрострой», в связи с этим общество АО МСС исполняет решение акционеров», — прокомментировали ситуацию в совместном предприятии города и ВТБ. Факт остается фактом: на данный момент МСС — крупнейший кредитор «Метростроя», и после того, как займет место «Таска» в процессе, сможет влиять на выбор конкурсного управляющего. Напомним, предположительно арбитраж должен ввести производство 31 августа.



«Фонтанка» рассказывала, что в разработанной дорожной карте уже более или менее прописаны дальнейшие шаги: действующие контракты «Метростроя» должны быть расторгнуты, а новые, на завершение работ, — заключены с МСС. На все про все полтора месяца, необходимое условие такой оперативности — статус единственного поставщика у «Метростроя Северной столицы», который должно даровать ему федеральное правительство. Работать в новой структуре будут прежние рабочие — по крайней мере, МСС заказывает медосвидетельствование сотрудников, отталкиваясь от актуальной «штатки» «Метростроя». Что касается его имущества, то, по данным «Фонтанки», уже сейчас рассматривается сдача в аренду новому «Метрострою Северной столицы» площадей на Маршала Говорова и на Витебском проспекте, а также завода ЖБИ. В предполагаемом перечне оборудования под аренду (который должен одобрить управляющий) есть и один из проходческих щитов.



В самом «Метрострое» неделю назад в очередной раз были приостановлены операции по счетам; это уже практически плановая ситуация, предприятие время от времени не укладывается в сроки оплаты налогов, направляя средства на зарплатный фонд. Несмотря на такую ситуацию, под данным «Фонтанки», в руководстве предприятия остаются люди, не спешащие его хоронить. Смольный недавно выразил намерение заменить гендиректора предприятия Ивана Каргина (выходца из КРТИ) на Алексея Старкова.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»