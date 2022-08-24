Только личная ответственность. Смольному нужно ускорение, чтобы достроить метро в 2024 году



Как говорится в правительственной справке от начала августа, из годового производственного плана на коричневой линии в 8,9 млрд рублей выполнено за 8 месяцев 30% на 2,7 млрд, профинансировано — на 1,8 млрд. Плюс еще в прошлом году выдан аванс на 3,2 млрд, но его надо гасить до конца 2022-го. Сейчас отставание от программы в деньгах — 2,3 млрд рублей. Это цифры, а вот наблюдение: «На строительных участках наблюдается дефицит рабочей силы и строительных материалов, решение организационных вопросов на строительных площадках осуществляется крайне медленно с июня — июля 2022 года». Пресс-служба МССС на просьбу прокомментировать этот тезис предложила «Фонтанке» проследовать на любую строительную площадку для оценки количества рабочей силы и строительных материалов. Этим предложением корреспондент обязательно воспользуется.



На оранжевой линии изначально планировали в 2022 году построиться на 3,1 млрд, выполнены те же 30% на 900 млн, профинансировано — на полмиллиарда. Прошлогодний аванс чуть превышает миллиард, а отставание составляет порядка 800 млн. И вновь про крайне медленные решения и про то, что «не раскрыты максимальные фронты работ на строительных участках», а также «наблюдается дефицит основных строительных материалов». Насчет материалов и ресурсов действительно бросается в глаза, что ряд закупок «Метростроя Северной столицы» весной 2022 года не состоялись из-за отмены или из-за того, что на них никто не заявлялся на фоне нестабильной ценовой ситуации. Однако с тех пор процесс упорядочился, пусть и компания стала дробить лоты помельче.



Это портрет ситуации, а вот предлагаемые решения. КРТИ считает, что необходимо увеличение полномочий генерального директора МССС при совершении сделок до 1 млрд рублей. Устав компании и его управленческая дисциплина не открытая информация, но это явно отсылка к «медленному решению организационных вопросов» и к необходимости проводить сделки через совет директоров.



Второе смежное: «закрепление персональной ответственности генерального директора за пуск объектов в 2024 году». Здесь комментарии излишни. Разве что добавим, что неформальная личная ответственность и так висит дамокловым мечом над всеми участниками процесса, учитывая уровень данных горожанам — и не только — обещаний.



Третье — авансы, их надо уже сейчас выдавать в пределах адресной инвестиционной программы, но для этого нужна банковская гарантия. Ее вроде как готов предоставить ВТБ (структуры которого пока еще в составе акционеров МССС); речь об 1,6 млрд для Красносельско-Калининской линии и о 2,2 млрд — для Лахтинско-Правобережной.



Остальное — техника: оптимизация процессов, строительство дополнительных выработок, механизмы инжиниринга со стороны проектировщиков.



Как начать



Помимо строящихся станций есть еще два направления. «Фонтанка» писала, что закрывать «Чернышевскую» на полную реконструкцию за два с лишним миллиарда хотели в середине октября, сейчас нашли возможность сдвинуть этот срок примерно на месяц вперед, хотя и это очень приблизительно. Здесь Смольный проблем не видит: проект планировки разрабатывать не надо, проектная документация получила одобрение госэкспертизы, рабочую хотят доделать до конца года. В общем, с «организационными решениями», кажется, все нормально, но вопрос авансирования никто не отменял, для этого нужна гарантия на полмиллиарда до конца 2023-го.



Впрочем, справка, видимо, составлялась до того, как конкурс на разработку рабочей документации споткнулся. Объявляли его еще в июне, миллионов на 100, однако компания «Гипротяжмаш» пожаловалась на условия, и ФАС с жалобой согласилась. Во исполнение решения антимонопольщиков закупку отменили, а рабочая документация — это не дело одного дня.



Главное, чего ждут от Смольного и «Метростроя Северной столицы», — это начала нового строительства, первой должна стать зеленая линия метро от «Беговой» до «Планерной», участок хотят ввести в 2026 году. «Фонтанка» подробно писала о том, как МССС собирается «распаковывать» новые объекты в ближайшее время, есть целый график, но маржинальный контракт нужен как можно скорее, чтобы подрядчику пошло бюджетное, а не только заемное финансирование. Весь этот Невско-Василеостровский участок оценивается в 44 млрд рублей, но даже проектную документацию отправляют в экспертизу частями, чтобы по крайней мере запустить проходку. Ждут, как выясняется, и банковской гарантии на 0,7 млрд.



Всего КРТИ видит необходимость МССС в авансировании аж на 18 млрд рублей. Но, очевидно, речь идет о том моменте, когда будут заключены несколько допсоглашений, помимо зеленого — на «Кудрово», на участок до «Каретной», на перегон до «Шуваловского проспекта» и на два депо.



При этом Смольный признает, что подрядчик начнет работать с прибылью в лучшем случае в 2028 году. Пока — сплошные убытки, по итогам 2022 года — почти 6 млрд рублей, а выправляться ситуация начнет в 2025-м (после того как, будем надеяться, сдадут обещанное и первоочередное).



Как обанкротить и оправдаться



У «Метростроя Северной столицы» есть один надземный фронт работ: он все еще является главным кредитором и участником банкротного процесса в отношении старого «Метростроя». «Фонтанка» подробно описывала, как так получилось, как МССС выкупал права требования долга у лидеров реестра и как протестовали другие компании, которые ждут от «Метростроя» своих денег. Сейчас общий размер требований кредиторов составляет 9,3 млрд рублей. Интересно, что общая оценка имущества компании-банкрота больше — 11,5 млрд, правда более 7 млрд из него заложено.



Следить по базе судов за этим делом непросто: это сотни ходатайств и заявлений от десятков участников процесса, которые еще и прокручиваются через все доступные инстанции арбитража, у каждого — свои намерения и чаяния. В частности, пытаются оспаривать решения, которые принимались на собраниях кредиторов в прошлом году, когда там начал солировать «Метрострой Северной столицы», жалуются на решения бывшего временного управляющего и нынешнего конкурсного. Не говоря уже о том, что акционеры и вовсе пытались отменить решение о банкротстве, проиграли в первой инстанции, но кто им запретит идти дальше.



Помимо этих угроз, два метростроя еще и оказались в центре истории с так называемой субсидиарной ответственностью. Причем это история в двух частях. Первая — это инициатива еще временного управляющего, который решил, что к финансовой пропасти многолетнего монополиста (де-факто) подвели крупные акционеры, которые по очереди занимали кресло гендиректора: Вадим и Николай Александровы. Они, по логике иска, не подали своевременно заявление о банкротстве (в 2016 году, в разгар предфутбольного строительства) и продолжали кредитоваться под стройку. Прямолинейная арифметика временного привела его к сумме в 5 млрд рублей — именно столько должны заплатить, посчитал управляющий. А пока суд да дело — добился наложения ареста на имущество Александровых на 6,8 млрд рублей. Снять его отец и сын пытались в том же суде, но безуспешно. Так что Смольный и МССС как главный кредитор, очевидно, нацелены пополнить конкурсную массу этими 5 млрд рублей.



Проблема в том, что к ним может прилететь бумеранг — поменьше и с неожиданной стороны. Недавний арест бывшего председателя КРТИ и экс-директора «Метростроя» Сергея Харлашкина — это только уголовная верхушка гарантийного айсберга, к которому приплыла компания. «Фонтанка» писала, что вменяют нынешнему вице-губернатору Ленобласти: якобы он, еще будучи в Смольном, одобрял нецелевые платежи со счета, где лежали деньги исключительно на оплату работ по Красносельско-Калининскому контракту с «Метростроем». Счет этот был открыт в Россельхозбанке, который выдал гарантию под этот контракт и жалоба которого запустила уголовное дело. Надо думать, возмутила его не столько неразборчивость заказчика, сколько его решение распаковать эту гарантию и взыскать с банка 1,4 млрд рублей. «Фонтанка» рассказывала, что помимо уголовного дела есть иск РСХБ к Смольному о возмещении убытков. Судя по справке, там не исключают желания банка привлечь администрацию и «Метрострой Северной столицы» к субсидиарной же ответственности по этому делу.



Добавим — обзорная справка появилась в момент, когда вокруг «Метростроя Северной столицы» происходит много чего. Одно из главных — обсуждения между ВТБ и Смольным сценария, который предусматривает выход банка из капитала компании.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

