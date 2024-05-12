Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    766мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Дрон сбросил взрывные устройства на работников курского сельхозпредприятия, есть раненые

    2494
    6 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Курская область несколько раз за день 12 мая подвергалась атакам противника, сообщает администрация.

    В Глушковском районе дрон сбросил четыре взрывных устройства на работников местного сельхозпредприятия, проводивших полевые работы. Пять человек получили ранения и были госпитализированы. Повреждены два трактора, манипулятор и легковой автомобиль.

    В посёлке Тёткино ранены 35-летняя женщина и 10-летний ребёнок, им оказывается первая медицинская помощь, в ближайшее время их перевезут в районную больницу. Недалеко от посёлка дрон-камикадзе взорвался на территории зернохранилища, повредив двери, окна и стены помещения, а также легковую машину; люди не пострадали. Обстреливались и другие населённые пункты области.

    Фото: администрация Курской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обстрел Курской областиАтака БПЛА
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close