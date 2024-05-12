Дрон сбросил взрывные устройства на работников курского сельхозпредприятия, есть раненые

Курская область несколько раз за день 12 мая подвергалась атакам противника, сообщает администрация.
В Глушковском районе дрон сбросил четыре взрывных устройства на работников местного сельхозпредприятия, проводивших полевые работы. Пять человек получили ранения и были госпитализированы. Повреждены два трактора, манипулятор и легковой автомобиль.
В посёлке Тёткино ранены 35-летняя женщина и 10-летний ребёнок, им оказывается первая медицинская помощь, в ближайшее время их перевезут в районную больницу. Недалеко от посёлка дрон-камикадзе взорвался на территории зернохранилища, повредив двери, окна и стены помещения, а также легковую машину; люди не пострадали. Обстреливались и другие населённые пункты области.