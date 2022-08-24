Стало известно, когда Смольный собирается закрывать «Чернышевскую»

Планы по закрытию станции метро «Чернышевская» в середине октября на годовую реконструкцию незначительно изменились. Конец работ из-за этого не сдвигается.
По информации «Фонтанки», предварительный срок начала реконструкции — 15 октября 2022 года — больше неактуален, он сдвигается примерно на месяц. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры 24 августа в общих чертах подтвердили это предположение. «В рамках подготовительного этапа к строительным работам выявлена возможность сократить сроки реконструкции станции метро и перенести закрытие наземного вестибюля «Чернышевской» на середину 4 квартала 2022 года», — отметили там.
При этом в КРТИ подчеркнули, что срок завершения работ остается прежним — ноябрь 2023 года.
О том, что станция уходит на реконструкцию примерно на год, стало известно летом, ее ждет полная замена эскалаторов, замена несущих конструкций, гидроизоляция. Соответствующее допсоглашение на 2,1 млрд рублей заключено с «Метростроем Северной столицы».