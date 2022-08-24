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    Стало известно, когда Смольный собирается закрывать «Чернышевскую»

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    4 комментария

    Планы по закрытию станции метро «Чернышевская» в середине октября на годовую реконструкцию незначительно изменились. Конец работ из-за этого не сдвигается.

    По информации «Фонтанки», предварительный срок начала реконструкции — 15 октября 2022 года — больше неактуален, он сдвигается примерно на месяц. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры 24 августа в общих чертах подтвердили это предположение. «В рамках подготовительного этапа к строительным работам выявлена возможность сократить сроки реконструкции станции метро и перенести закрытие наземного вестибюля «Чернышевской» на середину 4 квартала 2022 года», — отметили там.

    При этом в КРТИ подчеркнули, что срок завершения работ остается прежним — ноябрь 2023 года.

    О том, что станция уходит на реконструкцию примерно на год, стало известно летом, ее ждет полная замена эскалаторов, замена несущих конструкций, гидроизоляция. Соответствующее допсоглашение на 2,1 млрд рублей заключено с «Метростроем Северной столицы».

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    Комментарии 4

    Блейк24 Авг 2022 в 13:33
    Метро закрывают, кругом платные парковки. Ну и как людям на работу добираться или в больницу?
    +3−0
    Яхта24 Авг 2022 в 12:56
    В конце 2018года полностью меняли эскалаторы на чернышевской, поднимите старые контракты!!!
    +0−0
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