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    Осторожно, «Чернышевская» закрывается. Станцию уведут на ремонт больше, чем на год

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    Начало реконструкции станции метро «Чернышевская» с ее закрытием намечено в Петербурге на III квартал 2022 года. Ориентировочно, ее откроют в ноябре 2023-го.

    Как рассказали «Фонтанке» 10 июня в КРТИ, примерная стоимость работ составляет 2,1 млрд рублей, подрядчик — «Метрострой Северной Столицы». «Цель проекта — увеличить пропускную способность станции «Чернышевская» за счет добавления еще одного эскалатора», — уточнили в комитете. Сейчас их там три.

    Кроме того, частично заменят внутренние несущие конструкции наклонного хода и вестибюля, проведут работу по гидроизоляции подземных сооружений, перепланировку помещений в уровне кассового зала вестибюля и машинного зала эскалаторов, заменят входные двери, отремонтируют фасады с сохранением лицевого витража и видов отделки, заменят покрытие кровли на профилированные металлические листы, а окна — на окна ПВХ с сохранением расстекловки. Затем будет восстановлено нарушенное благоустройство.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что начало работ на «Чернышевской» с закрытием намечено на 2022 год.

    На реконструкцию встал и второй вестибюль «Московской». В ближайших планах также ремонт «Ладожской».

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