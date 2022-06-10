Осторожно, «Чернышевская» закрывается. Станцию уведут на ремонт больше, чем на год

Начало реконструкции станции метро «Чернышевская» с ее закрытием намечено в Петербурге на III квартал 2022 года. Ориентировочно, ее откроют в ноябре 2023-го.

Как рассказали «Фонтанке» 10 июня в КРТИ, примерная стоимость работ составляет 2,1 млрд рублей, подрядчик — «Метрострой Северной Столицы». «Цель проекта — увеличить пропускную способность станции «Чернышевская» за счет добавления еще одного эскалатора», — уточнили в комитете. Сейчас их там три.

Кроме того, частично заменят внутренние несущие конструкции наклонного хода и вестибюля, проведут работу по гидроизоляции подземных сооружений, перепланировку помещений в уровне кассового зала вестибюля и машинного зала эскалаторов, заменят входные двери, отремонтируют фасады с сохранением лицевого витража и видов отделки, заменят покрытие кровли на профилированные металлические листы, а окна — на окна ПВХ с сохранением расстекловки. Затем будет восстановлено нарушенное благоустройство.