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Вестибюль «Московской» закроют на капремонт. Он продлится почти год

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Второй вестибюль станции метро «Московская» с девяти вечера 6 февраля закроют на капремонт. Он продлится 11 месяцев, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

«Вход и выход пассажиров будут осуществляться через вестибюль 1 (выход на улицу Типанова, к Авиационной улице). Обращаем ваше внимание на то, что с 07.02.2022 до окончания работ по капремонту вестибюля 2 по рабочим дням вход в вестибюль 1 станции «Московская» будет ограничен с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 часов», — говорится в сообщении от 2 февраля.

В ходе ремонта на станции планируют восстановить гидроизоляцию наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из анодированного алюминия, и провести капитальный ремонт эскалаторов.

В наземном вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения. Будут заменены входные и выходные группы дверей, кассовые окна, магистральные кабельные сети, а также отремонтированы служебные помещения.

«Фонтанка» писала, что в декабре петербургская подземка объявила конкурс на капремонт «Московской». Была заявлена стоимость контракта в 763 миллиона рублей.

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Комментарии (2)

Thunder
А что значит "вход ограничен"? Так можно в это время будет войти на станцию или нет??
slesar85
А что там со 2м вестибюлем Техноложки, которую "типа открыли" в декабре, но который до сих пор закрыт, 2 года уже почти?)
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