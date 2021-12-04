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Петербургское метро объявило конкурс на ремонт «Московской». Вестибюль могут закрыть почти на год

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Контракт на ремонт станции метро Петербурга «Московская» объявила подземка. Подрядчика должны определить до Нового года.

Согласно конкурсной документации, которая появилась на сайте госзакупок накануне, заявки принимаются до 20-го декабря, определиться с поставщиком планируется до 24-го. Стоимость контракта — 763 млн рублей.

За эти деньги планируется капитальный ремонт пешеходного тоннеля, электросетей, системы водоотведения машинного зала, наклонного хода и вестибюля — всё с южной стороны. Речь идет о входе у Алтайской улицы. Планируется заменить обделку вдоль эскалаторов, полы, восстановить водонепроницаемость.

Из технической документации следует, что работы с закрытием второго вестибюля должны начаться 7 февраля и закончиться под новый 2023-й. Полностью закончить с ремонтом подрядчик должен в марте 2023 года.

В октябре этого года метрополитен обозначил свои ремонтные планы — закрывать по 2–3 станции в год. Кроме «Московской», в ближайших планах «Ладожская», «Чернышевская» и «Удельная».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

FontankaReader
Ну, в общем, давно пора. ЕМНИП, на Московской эскалаторный тоннель сильно протекает уже давно. А уж какой дивный запах сырости из машинного отделения там идет - ммммм.....
Grend
Грядет кошмар! Аэропорт, куча автобусов, огромный жилой массив и всего три линейки эскалаторов на северном выходе. Звёздная и Парк победы не решат проблему.
DimonTT
Полтора года пассажирского коллапса на Московской обеспечено!
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