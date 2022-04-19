В 2022 году в Петербурге начнут строительство продолжения двух линий метро и ремонт «Чернышевской»

«Метрострой Северной столицы» в текущем году приступит к работам по строительству зеленой линии петербургского метро от «Беговой» к станции «Зоопарк». Кроме того, в планах — продолжение Красносельско-Калининской линии от «Путиловской» в сторону Обводного канала.

О планах на 2022 год рассказал 19 апреля глава КРТИ Андрей Левакин в ходе правительственного заседания. Он отметил также, что МССС должен приступить к реконструкции станции метро «Чернышевская». По словам Левакина, она включает увеличение числа эскалаторов, так что речь идет о полном закрытии вестибюля.



«Фонтанка» подробно писала о планах города по строительству подземки до 2048 года. Впоследствии эту программу скорректировали, сейчас до 2030 года планируется открытие 21 станции, но ближайшие — всё равно лишь в 2024-м.

