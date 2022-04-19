    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, с-в

    769мм

    54%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В 2022 году в Петербурге начнут строительство продолжения двух линий метро и ремонт «Чернышевской»

    6593
    9 комментариев

    «Метрострой Северной столицы» в текущем году приступит к работам по строительству зеленой линии петербургского метро от «Беговой» к станции «Зоопарк». Кроме того, в планах — продолжение Красносельско-Калининской линии от «Путиловской» в сторону Обводного канала.

    О планах на 2022 год рассказал 19 апреля глава КРТИ Андрей Левакин в ходе правительственного заседания. Он отметил также, что МССС должен приступить к реконструкции станции метро «Чернышевская». По словам Левакина, она включает увеличение числа эскалаторов, так что речь идет о полном закрытии вестибюля.

    «Фонтанка» подробно писала о планах города по строительству подземки до 2048 года. Впоследствии эту программу скорректировали, сейчас до 2030 года планируется открытие 21 станции, но ближайшие — всё равно лишь в 2024-м.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    dragvs
    "Проходческий щит «Надежда», направленный после строительства Большой кольцевой линии в Москве обратно в Петербург для продолжения пробивки Невско-Василеостровской линии метро, требует серьезного ремонта. При этом получить необходимые запчасти может быть затруднительно в связи с внешними санкциями" - а проходческий щит для этого с небес упадет?
    Леонтий
    Зоопарк или Туристская?Только что писали ,Туристскую начали строить.Теперь опять Зоопарк.Туристскую не видно работ никаких.Беда с метро.Если денег нет ,строили бы по дешёвым технологиям,как в Москве.
    hedgehog_
    да-да. нАчать это главное. потом можно екскурсии водить, показывать, что вот здесь 50 лет назад нАчали чойта строить. уже никто не помнит чо это было, но место осталось.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний