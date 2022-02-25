«План Б» для петербургского метро. Посмотрите, как ускорилось (на бумаге) строительство подземки

Новые даты с разбивкой по степени готовности проекта планировки территории КРТИ презентовал на отраслевом круглом столе. Судя по всему, ускориться удалось благодаря тому, что в 2030 год перенесли планы 2032-го; до 2024 года, как и раньше, ничего нового не ожидается. Расписан и дальнейший календарь до 2045-го. В частности, после трехлетнего перерыва в 2033 году Красносельско-Калининская линия дотянется до «Пискаревки», а Кольцевую линию будут строить с 2037 года до 2045-го — от «Лесной-2» по часовой стрелке.
Ниже наглядно: слева прежний план, справа — новый.
Председатель КРТИ сообщил, что строительство обеспечено финансированием на трехлетний период — именно на такой срок разрабатывается бюджет, в него вписаны 140 млрд.
Прежнюю программу подготовил ЛМГТ по заказу комитета, к корректировке его не привлекали.