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«План Б» для петербургского метро. Посмотрите, как ускорилось (на бумаге) строительство подземки

Смольный 25 февраля сообщил, что намерен в 2024–2030 годах открыть 21 станцию метро. Это не сильно приближает к московским темпам, но значительно опережает программу-минимум, которая изложена в недавно разработанной схеме развития метрополитена.

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Новые даты с разбивкой по степени готовности проекта планировки территории КРТИ презентовал на отраслевом круглом столе. Судя по всему, ускориться удалось благодаря тому, что в 2030 год перенесли планы 2032-го; до 2024 года, как и раньше, ничего нового не ожидается. Расписан и дальнейший календарь до 2045-го. В частности, после трехлетнего перерыва в 2033 году Красносельско-Калининская линия дотянется до «Пискаревки», а Кольцевую линию будут строить с 2037 года до 2045-го — от «Лесной-2» по часовой стрелке.

Ниже наглядно: слева прежний план, справа — новый.

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Председатель КРТИ сообщил, что строительство обеспечено финансированием на трехлетний период — именно на такой срок разрабатывается бюджет, в него вписаны 140 млрд.

Прежнюю программу подготовил ЛМГТ по заказу комитета, к корректировке его не привлекали.

На данный момент действующие контракты, которые начинал исполнять обанкротившийся «Метрострой», заканчивает совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы» в статусе единственного поставщика. С ним у Смольного заключен контракт на 600 млрд и на 37 объектов

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Комментарии (10)

***_555
Высокооплачиваемые сказочники.
264525521
Такое уже было: "радужные" планы про метро... и через 2 недели из того же источника "денег нет, но вы ..."
А сейчас и время очень удачное. В ближайшее время денежный поток прямо хлынет в Россию. Накроет всех нас с головой!
Или мы чего-то не знаем?
orlovandrei1986
лучше бы Ручьи строили бы....

там в ближайшие пару лет новых ЖК от ЛСР сдадут и чё дальше людям делать, у которых вроде и прописка будет Питерская, и при этом не уехать нифига толком...
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