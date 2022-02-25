В Петербурге хотят открыть 21 новую станцию метро до 2030 года

О запланированном ускорении 25 февраля, как сообщает пресс-служба Смольного, рассказал председатель КРТИ Андрей Левакин, ссылаясь на обновленную схему развития метрополитена.
Как и предполагалось, в 2024 году откроются уже строящиеся «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская») и «Горный институт». В 2026-м — «Богатырский проспект», «Планерная» и «Театральная», а также депо «Красносельское».
В 2028 году фиолетовая линия дотянется до станции «Шуваловский проспект», где пересечется с зеленой.
В 2029 году запланировано открытие четырех станций Красносельско-Калининской линии: «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая». Тогда же должна запуститься станция «Кудрово».
На 2030 намечен ввод в эксплуатацию девяти станций: «Гавань», «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна».
После этого в Петербурге будет работать 93 станции.
Эти планы отличаются от тех, что озвучивались ранее, в первую очередь благодаря усиленным планам на 2030-й год. Какой прогноз содержался в программе развития — читайте здесь.