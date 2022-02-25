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В Петербурге хотят открыть 21 новую станцию метро до 2030 года

В планах Смольного — запуск 21 станции метро в ближайшие 8 лет. Первые появятся в 2024-м.

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О запланированном ускорении 25 февраля, как сообщает пресс-служба Смольного, рассказал председатель КРТИ Андрей Левакин, ссылаясь на обновленную схему развития метрополитена.

Как и предполагалось, в 2024 году откроются уже строящиеся «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская») и «Горный институт». В 2026-м — «Богатырский проспект», «Планерная» и «Театральная», а также депо «Красносельское».

В 2028 году фиолетовая линия дотянется до станции «Шуваловский проспект», где пересечется с зеленой.

В 2029 году запланировано открытие четырех станций Красносельско-Калининской линии: «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая». Тогда же должна запуститься станция «Кудрово».

На 2030 намечен ввод в эксплуатацию девяти станций: «Гавань», «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна».

После этого в Петербурге будет работать 93 станции.

Эти планы отличаются от тех, что озвучивались ранее, в первую очередь благодаря усиленным планам на 2030-й год. Какой прогноз содержался в программе развития — читайте здесь.

На данный момент действующие контракты, которые начинал исполнять обанкротившийся «Метрострой», заканчивает совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы» в статусе единственного поставщика. С ним у Смольного заключен контракт на 600 млрд и на 37 объектов

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Комментарии (29)

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