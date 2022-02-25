В Петербурге хотят открыть 21 новую станцию метро до 2030 года

О запланированном ускорении 25 февраля, как сообщает пресс-служба Смольного, рассказал председатель КРТИ Андрей Левакин, ссылаясь на обновленную схему развития метрополитена.

Как и предполагалось, в 2024 году откроются уже строящиеся «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская») и «Горный институт». В 2026-м — «Богатырский проспект», «Планерная» и «Театральная», а также депо «Красносельское».



В 2028 году фиолетовая линия дотянется до станции «Шуваловский проспект», где пересечется с зеленой.

