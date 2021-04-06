Ремонт станции «Ладожская» в Петербурге разведут с транспортной реформой. Ориентировочный срок — 2022 год

Капитальный ремонт станции метро «Ладожская», вероятнее всего, будет перенесен на лето 2022 года. Ранее предполагалось закрыть ее в июне.



Как рассказал «Фонтанке» 6 апреля глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, у станции есть проблемы, связанные с протечками, но конкретные сроки будут понятны после того, как проект выйдет из экспертизы. По его словам, предполагалось, что станция уйдет на 11-месячный ремонт летом 2022 года. Однако после переноса на это же время реформы транспортного обслуживания, скорее всего, закрытие «Ладожской» сдвинут, чтобы два изменения не накладывались одно на другое. Вероятно, станцию начнут ремонтировать только в четвертом квартале 2022-го.

