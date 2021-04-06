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Ремонт станции «Ладожская» в Петербурге разведут с транспортной реформой. Ориентировочный срок — 2022 год

Станцию метро «Ладожская» в Северной столице хотят закрыть на 11 месяцев

Капитальный ремонт станции метро «Ладожская», вероятнее всего, будет перенесен на лето 2022 года. Ранее предполагалось закрыть ее в июне.

Как рассказал «Фонтанке» 6 апреля глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, у станции есть проблемы, связанные с протечками, но конкретные сроки будут понятны после того, как проект выйдет из экспертизы. По его словам, предполагалось, что станция уйдет на 11-месячный ремонт летом 2022 года. Однако после переноса на это же время реформы транспортного обслуживания, скорее всего, закрытие «Ладожской» сдвинут, чтобы два изменения не накладывались одно на другое. Вероятно, станцию начнут ремонтировать только в четвертом квартале 2022-го.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что «Ладожская» стоит в плане на ремонт, но без конкретных сроков, как и «Озерки», «Технологический институт-2» и «Проспект Большевиков». Есть конкретика по «Московской-2» (3–4-й квартал 2021 года) и «Удельной» (1-й квартал 2022 года). Сейчас на 11-месячном ремонте находится «Маяковская».

Положительное заключение экспертизы получила документация по замене эскалаторов на «Чернышевской». Работы рассчитаны на 20 месяцев, но дата их начала не утверждена.

Подробно о транспортной реформе, с которой хотят развести по времени ремонт «Ладожской», читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hedgehog_
в июне каак начнут реформу.. так к четвертому кварталу 2029 года и начнут.
всётаки инетерсно, почему все планы рассиянских руками водителей заканчиваются на 2030 году.
ждем рептилоидов?
eaglex
Вы уж определитесь всё ж таки, лето 2022 или 4-й квартал.
ConnectingPpl
Мда, представляю какая там будет задница) Думаю, Смольный натянут, если Косыгина/Заневский не сделают "только для автобусов" от КАДа до Новочеркасской)
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