Вход и выход на станцию метро «Маяковская» будет закрыт с 10 января 2021 года. Капремонт вестибюля и наклонного хода здесь анонсировали не один год.

Согласно объявлениям, которые появились, как пишут читатели «Фонтанки», в понедельник, 21 декабря, в подземке, пересадка с первой на третью линию будет происходить как обычно. Кроме того, в нормальном режиме продолжат работу оба вестибюля станции «Площадь Восстания».



Контракт на капремонт вестибюля и наклонного хода «Маяковской» на 385 млн рублей был подписан в ноябре. Самого документа в системе госзакупок не видно, однако, согласно протоколу комиссии, победу одержало петербургское ООО «Ленспецавтоматика». Ранее оно же было генеральным подрядчиком по ремонту «Академической». На сайте подземки указано, что ремонт должен завершиться в IV квартале 2021 года. Согласно техзаданию в конкурсной документации, срок окончания работ — 10 декабря.

