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Станция «Маяковская» закроется на капитальный ремонт с 10 января. Он продлится 11 месяцев

Вход и выход на станцию метро «Маяковская» будет закрыт с 10 января 2021 года. Капремонт вестибюля и наклонного хода здесь анонсировали не один год.

Фото: читатель Фонтанки

Согласно объявлениям, которые появились, как пишут читатели «Фонтанки», в понедельник, 21 декабря, в подземке, пересадка с первой на третью линию будет происходить как обычно. Кроме того, в нормальном режиме продолжат работу оба вестибюля станции «Площадь Восстания».

Контракт на капремонт вестибюля и наклонного хода «Маяковской» на 385 млн рублей был подписан в ноябре. Самого документа в системе госзакупок не видно, однако, согласно протоколу комиссии, победу одержало петербургское ООО «Ленспецавтоматика». Ранее оно же было генеральным подрядчиком по ремонту «Академической». На сайте подземки указано, что ремонт должен завершиться в IV квартале 2021 года. Согласно техзаданию в конкурсной документации, срок окончания работ — 10 декабря.

Плановые сроки ремонта переносились. Изначально предполагалось провести его в 2019 году, затем — в 2020-м. Конкурс пытались провести весной, однако закупку отменили в связи с финансовой неопределенностью из-за начавшейся пандемии.

Фото: читатель Фонтанки

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Комментарии (1)

USSR_forever
совсем ку-ку? =) нельзя было это делать хотя бы с 1 февраля? я гляжу в свой "магический шар" и "кофейную гущу" и предсказываю, что 10-го января вы получите массу негатива в виде толп обезумевших и недовольных...... =)))))) к бабке можете не ходить, я вам итак прескажу =))))))
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