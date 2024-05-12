В Белгороде жильцы пострадавшего дома ищут своих животных. А нашедшие животных — их хозяев

В Белгороде жильцы квартир пострадавшей части дома на улице Щорса, в котором произошло обрушение, ищут своих животных. Объявления 12 мая появляются в местных пабликах с «потеряшками».
«Найдена собака шпиц в районе Щорса возле разрушенного дома. Ищем либо старых хозяев, либо временную передержку! Собака находится у волонтеров на месте происшествия», — написали в группе «Потеряшки Белгорода. Пропала собака, кошка». В комментариях пользователи предлагают взять животное на передержку.
«Потеряли собаку при обвале на
В паблике «Дай шанс» есть объявления о поиске котов. Жительница по имени Ирина разыскивает кота по кличке Кекс. «Возможно, он очень напуган, отзывается на кличку Кекс. Родителей эвакуировали, а кота не нашли», — написала она.
Там же есть и информация о найденных в районе частично обрушившегося дома на улице Щорса животных, например, кота серого окраса.
Атака на жилые кварталы Белгорода совершена 12 мая около 11:40. На жилой дом на Харьковской горе упали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У», после этого обрушился подъезд. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Число погибших растёт.