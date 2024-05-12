Не выдержала опалубка. В администрации рассказали о причине обрушения на стройке школы в Пушкине

На строительной площадке будущей школы в Пушкине не было обрушения конструкций здания. При устройстве перекрытия над вторым этажом не выдержала часть опалубки, об этом сообщили в администрации Пушкинского района 12 мая.
Там также подтвердили информацию о четверых пострадавших. Рабочие направлены в больницу.
«Ответственные представители от застройщика находятся на объекте с целью выяснения причин произошедшего», — добавили в администрации.
Генеральным подрядчиком на объекте выступает ООО «Сотэкс». Компания уже строила другие социальные объекты на территории Петербурга: здание психоневрологического интерната в Павловске, общежитие для сотрудников онкологической больницы в Песочном.
Школа на Камероновской улице рассчитана на 550 мест. На строительной площадке будущего учреждения из-за обрушения травмы получили четверо уроженцев Узбекистана.