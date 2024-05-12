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    Не выдержала опалубка. В администрации рассказали о причине обрушения на стройке школы в Пушкине

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    На строительной площадке будущей школы в Пушкине не было обрушения конструкций здания. При устройстве перекрытия над вторым этажом не выдержала часть опалубки, об этом сообщили в администрации Пушкинского района 12 мая.

    Там также подтвердили информацию о четверых пострадавших. Рабочие направлены в больницу.

    «Ответственные представители от застройщика находятся на объекте с целью выяснения причин произошедшего», — добавили в администрации.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
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    Генеральным подрядчиком на объекте выступает ООО «Сотэкс». Компания уже строила другие социальные объекты на территории Петербурга: здание психоневрологического интерната в Павловске, общежитие для сотрудников онкологической больницы в Песочном.

    Школа на Камероновской улице рассчитана на 550 мест. На строительной площадке будущего учреждения из-за обрушения травмы получили четверо уроженцев Узбекистана.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина

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    ОбрушениеПадение на стройкеЧП на стройке
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