Не выдержала опалубка. В администрации рассказали о причине обрушения на стройке школы в Пушкине

На строительной площадке будущей школы в Пушкине не было обрушения конструкций здания. При устройстве перекрытия над вторым этажом не выдержала часть опалубки, об этом сообщили в администрации Пушкинского района 12 мая.



Там также подтвердили информацию о четверых пострадавших. Рабочие направлены в больницу.



«Ответственные представители от застройщика находятся на объекте с целью выяснения причин произошедшего», — добавили в администрации.

