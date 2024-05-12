Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    766мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    На стройке школы в Пушкине пострадали четверо: упали с высоты 8 метров

    4283
    9 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате обрушении на строительстве школы в Пушкине 12 мая, по данным «Фонтанки», пострадали четверо рабочих. Предположительно, они упали с 8-метровой высоты.

    ПоделитьсяПоделиться

    Инцидент произошел на строительной площадке на улице Камероновской в начале девятого вечера. По предварительной информации, леса обрушились при заливке бетона. Госпитализированы с переломами четверо рабочих. Из пострадавших — только один недавно получил российское гражданство. Все пострадавшие уроженцы Узбекистана.

    Застройщиком объекта выступает ООО «Проекты развития 18», входящее в группу «Балтрос». Генеральный подрядчик — ООО «Сотэкс». Школа на 550 мест строится в рамках концессионного соглашения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ОбрушениеЧП на стройкеПадение на стройке
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close