Готовьтесь к пробкам на трассе «Сортавала». Ремонт на участке у Петербурга сдвинули

Начало работ по ликвидации колейности на федеральной трассе «Сортавала», от деревни Скотное до деревни Керро, перенесли на 19 мая. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Изначально ремонт собирались проводить с 12 мая по 25 июня. Теперь завершение запланировано на 2 июля. Таким образом, сильных пробок стоит ждать в последний майский уик-энд и первый июньский.
На участке с 9 по 25 километр будут устранять колейность на всех четырёх полосах. Предполагается поэтапно перекрывать по одной полосе в обоих направлениях, а на второй ограничивать скорость до 50 км/ч. Дорожники будут работать круглосуточно в две смены.