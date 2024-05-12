Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    766мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Готовьтесь к пробкам на трассе «Сортавала». Ремонт на участке у Петербурга сдвинули

    1019
    обсудить

    Начало работ по ликвидации колейности на федеральной трассе «Сортавала», от деревни Скотное до деревни Керро, перенесли на 19 мая. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Изначально ремонт собирались проводить с 12 мая по 25 июня. Теперь завершение запланировано на 2 июля. Таким образом, сильных пробок стоит ждать в последний майский уик-энд и первый июньский.

    На участке с 9 по 25 километр будут устранять колейность на всех четырёх полосах. Предполагается поэтапно перекрывать по одной полосе в обоих направлениях, а на второй ограничивать скорость до 50 км/ч. Дорожники будут работать круглосуточно в две смены.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ремонт дорогТрасса А-121 СортавалаОграничения движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close