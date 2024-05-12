А это уже сенсация. Рассказываем, кто такой Андрей Белоусов, которого президент предложил назначить министром обороны

Андрей Белоусов Фото: Правительство РФ / Telegram Поделиться Поделиться





В России впервые за 12 лет сменится глава министерства обороны. Этот пост ввиду продолжающихся боевых действий на Украине можно назвать вторым по значимости в стране. На это место по представлению президента вновь претендует не военный специалист, а ученый-экономист и первый заместитель (пока еще с приставкой и.о.) председателя правительства РФ Андрей Рэмович Белоусов. «Фонтанка» собрала главные факты из его биографии.

Действовавшее с января 2020 года правительство Михаила Мишустина ушло в отставку 7 мая 2024 года — в день инаугурации президента РФ Владимира Путина (того требует Конституция). 10 мая глава государства внес кандидатуру Мишустина на должность премьера. Госдума в тот же день ее утвердила, а Путин назначил Михаила Владимировича на пост. Далее глава кабмина внес в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров. Кандидатуры глав силовых ведомств и Министерства иностранных дел вносит на рассмотрение Совета Федерации президент. 12 мая Путин сделал это. Главное изменение — министром обороны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, а Сергей Шойгу стал секретарем Совета Безопасности.

Кто такой Андрей Белоусов? Родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. Мать — Алиса Павловна — была радиохимиком, позже занималась химией редких элементов.

В 1981 году окончил с отличием экономический факультет МГУ. В армии он не служил. С середины 80-х по середину 2000-х прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР/Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

С 2000 по 2006 год занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В те же годы был внештатным советником премьер-министра РФ. С 2006 по 2008 год – замминистра экономического развития. В 2012 году был назначен главой Минэкономразвития и возглавлял это ведомство почти ровно год (его сменил Алексей Улюкаев, который в декабре 2017 года будет осужден за получение взятки).



С 2013 по 2020 годы Белоусов был помощником президента РФ. Входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ (2014-2020). 21 января 2020 года был назначен первым вице-премьером России. С 30 апреля по 19 мая 2020-го исполнял обязанности премьера, пока Михаил Мишустин болел COVID-19. Как напоминает РБК, в правительстве Белоусов курировал такие ведомства, как Минэкономразвития, Минтранс, ФАС, Росаккредитация. В зону его ответственности входили вопросы разработки основных направлений социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, институтов развития. Отвечал за госполитику в сферах деятельности естественных монополий, государственную статистику, транспорт, противодействие санкциям и другие.

С марта 2020 года — председатель совета директоров ОАО «РЖД».

В 2022 году попал под санкции Евросоюза и США из-за ситуации на Украине.

В апреле 2023 года, говоря о противодействии санкциям, Белоусов призвал не выходить за правовое поле, иначе бизнес, в том числе малый и индивидуальные предприниматели, которые продают свои товары на иностранных маркетплейсах, «перестают понимать, что можно делать, а что нельзя». Однако он отмечал, что правовые нормы можно изменить с учетом реалий. Затрагивал Белоусов в своей работе на посту первого вице-премьера и вопросы беспилотников. Только речь шла о гражданских. По его словам, в 2024 году в России необходимо произвести для гражданского применения около 11 тысяч тяжелых, средних и легких БПЛА. В 2023 году первый вице-премьер говорил о проблеме низкого уровня локализации производства беспилотников в России — от 10 до 30%.

Имеет звания доктора экономических наук и заслуженного экономиста РФ. Награжден орденом Почета (2009). Имеет благодарность президента (2005) и правительства РФ (2009).

Почему именно он? В Кремле уже прокомментировали ключевое изменение в новом правительстве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей (его слова приводит РИА Новости).

Тем не менее в Кремле заверили, что назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит «системы координат в военной составляющей ведомства», за нее отвечает глава Генштаба Валерий Герасимов, который сохранит свою должность.



«Главой Минобороны становится гражданское лицо, будет ли у него воинское звание — не главное», - уверен Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, он составляет 6,7% ВВП, это пока не критично. «Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это не критично, но это чрезвычайно важно», — сказал Песков. По его словам, очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике. Оценки Отставка Сергея Шойгу и назначение на его место Андрея Белоусова для многих прогнозистов стало сюрпризом. Еще 10 мая РБК сообщал, что первый вице-премьер на своем посту останется, а на следующий день издание написало, что Белоусов все же уйдет. Солидарен с этим был и «Коммерсант», ведь Мишустин не предлагал кандидатуру Андрея Рэмовича Госдуме (кандидатов в кабмин от силового блока одобряет Совет Федерации с представления президента).

Более очевидной на пост главы Минобороны была кандидатура силовика — губернатора Тульской области Андрея Дюмина. Путин как раз встречался с ним 2 мая. С 2015-го по 2016 год Дюмин был замминистра обороны — в должности ныне арестованного Тимура Иванова. Дюмину пророчили место Шойгу еще после мятежа Евгения Пригожина, но тогда обошлось без отставок. В телеграм-каналах эксперты уже соревнуются в прогнозах. По мнению депутата Госдумы Евгения Попова, кандидатура Белоусова неожиданная «только на первый взгляд». Политолог Сергей Марков в своем канале пишет, что Белоусов — «из команды системных либералов, но стал государственником». «Первая задача Белоусова — это борьба с коррупцией. А вторая задача Белоусова — это сделать армию России максимально инновационной, быстро развивающейся. Такова официальная позиция Кремля. То есть Белоусов должен заставлять генералов воевать по новому. Время, вперёд! Вот задача Белоусова», — уверен Марков.

MSK1 пишет, что Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина, а политологи относят его к технократам — людям, которые склоны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сказал RTVI, что Белоусов — «лучшая кандидатура для координации всех отраслей государства, для становления и развития оборонно-промышленного комплекса, для организации массового производства вооружений в первую очередь, в сфере беспилотных систем, информационных технологий, авиации и судостроения». При этом член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уверен, что для снабжения войск в зоне СВО и трансформации промышленности на «военные рельсы» Белоусову предстоит «устранить разногласия между военными и промышленниками».

Когда ждем нового министра?

Как сообщает телеграм-канал Совета Федерации, сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании СФ 14 мая. Далее главу Минобороны РФ должен назначить президент.