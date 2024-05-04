«Вот такая вот рокировочка». Что в новом правительстве прочат тульскому губернатору Дюмину и почему нельзя подвинуть Мантурова

Юрий Трутнев (слева) и Михаил Мишустин Фото: Александр Миридонов / "Коммерсантъ" Поделиться Поделиться





Интрига: кто кого заменит в правительстве после инаугурации президента? Кандидатов на вылет и на заманчивые должности активно обсуждают в соцсетях. Как сказал один из собеседников «Фонтанки» Константин Калачев, «может быть, надо раздавать слонов уже потом, когда Америка рухнет, а Одесса станет частью новых территорий?». Но слонов уже раздают. Кому какой достанется, обсудили с российскими политологами.



Вероятность своих предсказаний в соцсетях их авторы оценивают в 30–70 %. Если «усреднить», получится — 50 %. Это много. Значит, коней, действительно, могут сменить на переправе? «Фонтанка» поговорила с политологами и попросила спрогнозировать, какие пертурбации нас ожидают после технической отставки правительства РФ 8 мая. Напомним, после инаугурации избранный президент Владимир Путин должен назначить исполняющего обязанности премьер-министра, который будет формировать «команду».





Мишустина — в Центробанк, Набиуллину — в МГУ, в премьеры — Трутнева и других

В интернетах сегодня много версий по поводу смены ключевых фигур на правительственной шахматной доске. Раньше других начали обсуждать премьерство Михаила Мишустина. Его «отправляют» в председатели Центробанка (альтернатива — место председателя правления Газпрома). Так уморила всех Эльвира Набиуллина высокой процентной ставкой и ростом курса валют, что ей прочат должность ректора МГУ. Недовольство ее жесткой позицией — причина того, что выдают желаемое за действительное, несмотря на то, что всего год назад Владимир Путин рекомендовал Набиуллину на третий — пятилетний срок. И на то, что в соответствии с Конституцией, Центробанк как бы отделен от государства, а замена его руководителя возможна при строгом соблюдении законодательства.



На место Мишустина — несколько «кандидатов». Впереди всех — Юрий Трутнев, вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. «Вот такая вот рокировочка», как говаривал во время очередных перестановок Борис Ельцин.

Политологи — собеседники «Фонтанки», скажем сразу, в эту «рокировочку» не верят.

Константин Калачев, политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» уверен, что общий подход в правительственных перестановках будет консервативным: «Зачем ломать то, что работает? Известно же: лучшее — враг хорошего. Президент удовлетворен работой правительства и Центробанка. Что касается работы правительства, все прекрасно понимают, что Мишустин на своем месте, и при этом у него нет того влияния, которое позволило бы рассматривать его в качестве будущего преемника. Он мудрый человек, ведет себя правильно: всем параллельно, никому не перпендикулярно, вперед батьки в пекло не лезет. За что его перемещать, куда, зачем? Тем более, что любой новый премьер — это опять разговоры о возможности транзита власти, а кому это сейчас надо?»



Константин Калачев считает, что кадровая политика будет консервативной как минимум до выборов президента США. Причина — «любые изменения оказывают влияние на внешний контур, а сейчас надо демонстрировать непоколебимость». Политолог говорит, что снятие Набиуллиной и назначение на ее место Мишустина — полная ерунда, но очень интересно, кто вбрасывает эти слухи. Кому они выгодны? Если желание отставки Набиуллиной понятны, то слухи о лишении поста Мишустина — это попытка подорвать его позиции.

Что касается Юрия Трутнева, то прогнозы о его премьерстве — не более чем белый шум, считает Константин Калачев: «Чтобы потом все удовлетворились слухами и спокойно восприняли, что всё осталось по-старому». Трутнев, по его мнению и без того влиятельный человек, но в первую очередь — прекрасный пиарщик. Он, по сути, «выстроил под себя весь Дальний Восток» — это пример того, что власть не дают, власть берут». В России нет другого полпреда, так выстроившего работу в своем округе».





«Крепче всего на местах сидят Хуснуллин, Мантуров, Новак и министр сельского хозяйства Патрушев»

Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО работу правительства Мишустина оценивает на 4 с плюсом. Это высокая оценка, поэтому кардинальных изменений в его составе если и можно ожидать, то не из соображений улучшения эффективности, а исходя из какой-то другой логики.

На взгляд Евгения Минченко, вероятность того, что премьер Мишустин сохранит свою должность — 70%. «И если он остается, понятно, что с высокой долей вероятности остается вице-премьер Дмитрий Григоренко, потому что это его правая рука, руководитель аппарата, и сейчас самый влиятельный вице-премьер. Есть вице-премьеры, работа которых имеет только позитивные оценки. Так, безусловно, на своем месте останется Александр Новак — ключевой переговорщик с ОПЕК+, он трижды за последнее время спасал российский бюджет. Ввести нового игрока на переговорах по ОПЕК+ невозможно — это очень закрытый клуб со своими правилами, в том числе неформальными», — поясняет Минченко.



Марат Хуснуллин считается человеком с непоколебимыми позициями. Сохранит ли он их, зависит от того, у какой башни окажется больше влияния. «Есть две линии внутри правительства. Одна — за инфраструктурные проекты и жилищное строительство как драйвер развития экономики, ну и соответственно с треком на рост количества трудовых мигрантов. Другая считает, что все это несет риски для безопасности и нагрузку на бюджет, а значит, от масштабного строительства надо отказываться. Соответственно, если побеждает линия Хуснуллина, его позиция сохраняется и, может быть, еще больше усиливается. А если наоборот, побеждает линия силовиков и социального блока, тогда Хуснуллин может перейти на какую-то другую позицию», — говорит Евгений Минченко.



При этом политолог уверен — глобальных перестановок ожидать не стоит, поскольку влиятельные силы не меняются, есть небольшая вероятность смены имен. Устойчивые позиции вице-премьера Дениса Мантурова, например, напрямую зависят от влияния директора корпорации «Ростех», Сергея Чемезова — а оно сейчас отнюдь не слабое.

Что касается Татьяны Голиковой, одной из долгожительниц в правительстве, причем на расстрельном фронте работ, то ее трудно «подсидеть». «Думаю, что социальный блок справляется со своими задачами, особенно с теми, что связаны с финансированием (поступление социальной помощи, в том числе экстренной в ходе кризиса, меры, введенные для семей участников СВО и так далее). Вопросов к работе Голиковой нет, несмотря на частую критику. И даже если она и перейдет на какую-то другую работу, это тоже будет какой-то ответственный участок», — говорит Минченко.



При этом он считает, что больше всего шансов остаться на своих местах — у отраслевых вице-премьеров Хуснуллина, Мантурова, Новака и у министра сельского хозяйства Патрушева: «Это значит, что у них позиции наиболее прочные. Но это не говорит о том, что ничего не может измениться».

И уж точно они более прочные, чем у вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей вопросы развития агропромышленного комплекса, экологии и недвижимости. Ее отставку не спрогнозировал уже только ленивый.



«В категории «Мишустинские вице-премьеры» чаще других в зоне уязвимости называют Абрамченко, иногда Оверчука (развитие информационных технологий и телекоммуникации. — Прим. ред.), — говорит Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». — Остальные вице-премьеры — в целом чувствуют себя спокойно, хотя иногда тема горизонтальных передвижений возникает (например, в отношении Трутнева)».



Предположение о том, что Дмитрию Патрушеву светит должность министра энергетики — вместо Николая Шульгинова Виноградов не подтверждает: «Пока таких утечек по Патрушеву не было — чаще говорили о его вице-премьерстве по АПК вместо Абрамченко. Многое зависит от того, будет ли решено изменить баланс в энергетике, где вице-премьер и министр представляют разные кланы, хотя и избегают прямых столкновений».

А Евгений Минченко говорит, что решение о замене Виктории Абрамченко зависит от того, останется ли премьер-министром Михаил Мишустин или придет новый.

На должность первого заместителя премьера — Андрея Белоусова, отставка которого представляется делом решенным, прочат либо того же Дмитрия Патрушева, либо, как говорит Михаил Виноградов, бывшего министра Минэкономразвития Максима Орешкина. Но петербургский политолог призывает не делать выводы из этих предположений, потому что называют много фамилий претендентов на этот пост.



В их числе — глава ВЭБ Игорь Шувалов и мэр Москвы Сергей Собянин.



Для Собянина вице-премьерство — понижение

Каждый новый президентский срок в ожидании новых назначений после технической отставки правительства обсуждается возвращение в Кремль Сергея Собянина. И на этот раз в соцсетях говорят о его назначении на должность первого вице-премьера. Но, как считает политолог Виноградов, вице-премьерство было бы для Собянина понижением. А Константин Калачев считает, что Собянину не с руки возвращаться в Кремль: «Нельзя два раза войти в одну и ту же реку». На нем в Москве держится все, столица живет так, будто в мире ничего не происходит, это остров благополучия, а для страны это очень важно. Еще важно, что столичный градоначальник прекрасно понимает, что премьеры и вице-премьеры меняются чаще, чем мэры Москвы.





Как будут делить министерские портфели. И будут ли

Видимость ротации в органах исполнительной власти создаст, наверное, отставка министров «за выслугой лет». Возможно, заменят тех, кто не справился,

но вряд ли массово. Так считает Константин Калачев. Он говорит, что могут один-два губернатора подняться, скажем, до уровня министра, чтобы показать какую-то ротацию. «Но мне кажется, что кадровая политика, только в воспаленных мозгах экспертов имеет значение. Будто бы новый президентский срок это жизнь с чистого листа, полная перезагрузка и так далее. Сегодня я отвечал бы на вопрос, будет ли смена курса. Если нет, то о чем, можно говорить в контексте смены людей на министерских местах?» — говорит политолог.



Кандидатами «на вылет» и непопулярными министрами так называемого второго эшелона считают министра труда и социальных отношений Котюкова министра культуры Любимову и министра транспорта Савельева. Есть мнение, что Валентина Матвиенко превратно поняла призыв Владимира Путина возродить телеконкурс «А ну-ка, девушки» и лоббирует первого замгубернатора Челябинской области Ирину Гехт на пост министра труда.

Практически все политологи прогнозируют замену 72-летнего министра энергетики Николая Шульгинова — по возрасту.

С другой стороны, 74-летний Сергей Лавров, может, и сам бы рад уйти, да не отпускают. Хотя называют несколько кандидатов на его должность. Это Сергей Нарышкин, Александр Новак. Политолог Сергей Марков озвучил идею о назначении лидера ЛДПР Леонида Слуцкого новым министром иностранных дел: «Слуцкий кстати и личный близкий друг Лаврова и при нём останется и кадровая команда Лаврова и его политическая линия».



«Лавров публичен и любим народом. Но его замена давно назрела, может быть, даже перезрела. Потому что уже сам устал, это очень заметно. Он уже не похож на прежнего Лаврова. Но тут вопрос уже, скажем так, политический: нам нужно показать неизменность курса. И мне кажется, что Лавров досидится до выборов президента США. Просто, чтобы не давать поводов усомниться в последовательности», — говорит Калачев.

Евгений Минченко на вопрос «Фонтанки» по поводу замены министра транспорта Виталия Савельева на директора РЖД Олега Белозерова ответил, что не владеет такой информацией. Но даже если она верна, это ничего не изменит, поскольку и тот, и другой — представители Ротенбергов.



В слухи о том, что Борис Ковальчук возглавит министерство энергетики вместо Николая Шульгинова, политолог не верит: «Ковальчука только что отправили в администрацию президента — явно на вырост. Перемещать, наверное, рано».



Что касается финансово-экономического блока, то его замена была бы возможна разве что при смене экономического курса. Сегодня мы не можем себе этого позволить, сохраняется нынешняя финансовая политика. И как считает Евгений Минченко, кроме министра Антона Силуанова проводить непопулярную налоговую реформу некому: «Пенсионную реформу он уже прошел, а когда проведет налоговую, можно и уходить». Вообще, считается, что министр финансов Силуанов сохранит свои позиции, поскольку всегда поддерживает озвученную первыми лицами финансовую политику, и как бы служит «противовесом» жесткому курсу Эльвиры Набиуллиной.



Интрига: зачем Путин встречался с Дюминым

Едва ли не накануне инаугурации, 2 мая, Владимир Путин встретился с Алексеем Дюминым, в прошлом — своим телохранителем в службе безопасности, с 2015 по 2016 год Дюмин был замминистра обороны — в должности ныне арестованного Тимура Иванова. А потому в СМИ и соцсетях заговорили о его возможном назначении либо снова на пост замминистра обороны, либо — вице-премьера по силовому блоку. Еще одна версия — он получил предложение возглавить министерство внутренних дел — генерал полиции Владимир Колокольцев возглавляет его с 2012 года. Впрочем, после мятежа Пригожина или сразу после ареста Иванова в соцсетях начинали обсуждать его кандидатуру и в качестве замены самого Сергея Шойгу.



«Дюмин — хороший губернатор, но представить его сейчас на месте Шойгу, я не могу. В перспективе, типа, когда-нибудь, в другие силовые ведомства, возможно. Вообще, смена в силовых структурах может восприниматься, будто что-то не так. А у нас все идет по плану — зачем давать почву для каких-то пересудов и подливать масла в огонь чужой пропаганде?» — говорит Калачев.



В то же время политолог Виноградов думает, что «встреча президента с Дюминым — важный сигнал, но пока не расшифрованный». Вообще, по мнению Михаила Виноградова, любые прогнозы пока условны — все может многократно поменяться. Все утечки — скорее, пространство для предположений, нежели реальные индикаторы ситуации.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

